Classement « Financial Times ». Rabat Business School dans le top 100 mondial

Le classement FT tient compte de critères de sélection et d’évaluation très stricts et notamment : l’employabilité des diplômés (questionnaires adressés aux Alumni), la qualité académique des programmes de Master, ainsi que la diversité internationale du corps professoral et des étudiants. Le Classement FT est le plus fiable au monde et l’un des trois classements les plus réputés à l’échelle internationale aux côtés des classements du QS World University Rankings et de l’Université Jiao Tong de Shanghai.

«Cette reconnaissance internationale s’inscrit dans la vision de Rabat Business School qui consiste à devenir la référence mondiale des business schools en Afrique. Notre classement au FT témoigne de la qualité académique de nos programmes de Master qui permettent un excellent niveau d’employabilité de nos diplômés» déclare Olivier APTEL, Directeur Général et Doyen de Rabat Business School.