Rabat : Le Roi Mohammed VI lance les travaux du nouveau CHU Ibn Sina

Le nouveau CHU Ibn Sina de Rabat, dont le Roi Mohammed VI a lancé les travaux jeudi, se positionne comme un complexe futuriste à la mesure de l’ambition royale d’en faire une locomotive de l’extension de l’offre de santé à l’échelle de la capitale et sa région. Ce chantier d’avenir s’inscrit dans le cadre d’une orientation stratégique basée sur le développement des infrastructures hospitalières afin d’améliorer l’accès de la population aux prestations de santé dans les meilleures conditions.

Ce futur complexe hospitalier, d’une capacité annoncée de 1.044 lits, assurera une plus grande intégration dans la carte sanitaire au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, tout en redonnant au CHU Ibn Sina, construit en 1954, la position historique qu’il occupait en tant que pépinière de compétences et structure avant-gardiste dédiée à la recherche médicale.

Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 48 mois, viendra consolider l’offre de soins au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, qui compte actuellement plusieurs hôpitaux universitaires, provinciaux et préfectoraux, d’une capacité globale de 4.433 lits (173 lits de réanimation, dont 126 au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina).

Cette capacité devra s’établir à 5.049 lits à la fin de l’année 2022 avec l’entrée en service de 7 projets hospitaliers qui sont en cours de finition. De même, il incarne la ferme volonté de poursuivre la réforme du système national de santé, afin qu’il soit capable de répondre aux exigences du grand chantier de la protection sociale.

Ainsi, un travail concret est fait pour orienter les efforts vers la réhabilitation de l’offre de santé en mobilisant les capacités financières nécessaires en vue de faire progresser les centres de santé, les établissements hospitaliers régionaux, provinciaux et universitaires, en plus de valoriser les ressources humaines de santé et d’établir une nouvelle gouvernance pour le système de santé.

Le nouveau CHU Ibn Sina, qui sera construit sur un terrain de 11,4 hectares, sera doté d’une ingénierie moderne, une offre de soins distinguée avec en particulier l’intégration de technologies de pointe dans terrain, lui permettant de répondre aux besoins actuels et futurs de la capitale du Royaume.