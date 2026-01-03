Rachid Medarhri prend la direction générale de JAIDA SA

La société JAIDA SA a annoncé récemment la nomination de Rachid Medarhri au poste de Directeur général, avec prise de fonction à compter du 1er janvier 2026.

Selon un communiqué de l’entreprise, cette décision a été entérinée par le Conseil d’Administration réuni le 10 décembre 2025. Fort d’une expérience de plus de trois décennies dans le secteur bancaire et financier, M. Medarhri a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de Directeur général délégué de FINEA (Groupe CDG), où il a contribué au pilotage stratégique, au développement des activités et au renforcement des partenariats institutionnels.

Il succède à Hatim Seffar, que le Conseil d’Administration a salué pour son engagement et les réalisations accomplies durant son mandat. Celui-ci a notamment été marqué par la mise en œuvre du projet de transformation stratégique de JAIDA en société de financement spécialisée dans l’accompagnement des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).