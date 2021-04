Raid International de Solidarité : l’édition 2021 est reportée

Organisée sous l’égide de la FMVA et en partenariat avec la Fondation Mjid, la cinquième édition du Raid International de Solidarité qui devait se dérouler initialement du 19 au 22 mai 2021, vient d’être reportée. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée à la covid-19, les différents intervenants et partenaires de cette manifestation ont préféré jouer la carte de la prudence.

«Les décisions gouvernementales en perpétuelle évolution nous ont convaincus de ne pas prendre le risque de voir l’événement annulé au dernier moment. Nous sommes tous déçus, mais votre santé et votre sécurité sont nos priorités absolues. Le circuit touristique, et sportif, est reporté, et se déroulera comme prévu à une date ultérieure», a déclaré via un communiqué de presse Abdellah Abdellaoui.

Lire aussi |Vaccination anti-Covid au Maroc : Samir Machour livre ses impressions

Et le Président de l’Automobile Club Du Maroc de poursuivre : «par contre, nous considérons que l’objectif principal de notre Raid International de Solidarité est de doter les enfants, présentant des déficiences visuelles, de leurs lunettes dans les plus brefs délais. Aussi, nous maintenons la distribution des packs lunettes de vue et articles de sports, à tous les enfants dont nous avons reçu les ordonnances».

Abdellah Abdellaoui qui a tenu à remercier vivement toutes celles et ceux qui participent à cette action humanitaire, organisée sous l’égide de la FMVA et en partenariat avec La Fondation Mjid, notamment leurs différents partenaires au rang desquels OptiBen pour la fourniture de 5 000 lunettes, Ola Ennery pour la fourniture de 5 000 sacs à dos cartables, et la Fondation Aicha pour 5 000 packs de type articles de sport.

Lire aussi | Naoufal El Heziti, nouveau président du CJD Maroc

Le Président de l’Automobile Club Du Maroc qui, par ailleurs, a adressé ses plus sincères remerciements à l’ensemble des sponsors pour leurs soutiens logistiques et financiers, dont Cash Plus, Automove, Groupe Media Kamal Lahlou, AD Maroc. Les administrations et autres organes de presse écrite et audiovisuelle qui relaient généralement cette action n’ont, eux aussi, pas été oubliés par Abdellah Abdellaoui.