Rallye Aïcha des Gazelles. Le coup d’envoi de la 30ème édition sera enfin donné

Après des mois de patience compte tenu de la pandémie liée à la covid-19, assortis de trois reports de dates, plus de 378 femmes prendront part au Rallye Aïcha des Gazelles qui se déroulera finalement du 17 septembre au 2 octobre prochain. Un événement qui célèbre cette année ses 30 ans d’existence.

En accord avec différents ministères marocains, un protocole sanitaire strict a été mis en place afin que ce rallye puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Dans le détail, une équipe de cinq médecins formeront une brigade anti-covid tout au long de l’événement. Des mesures qui permettront aux gazelles, aux organisateurs, aux prestataires de l’événement d’évoluer en toute sérénité.

C’est à Monaco et à Nice queles concurrentes prendront le départ à partir du 17 septembre courant, direction le Maroc. Elles franchiront la ligne d’arrivée à Essaouira le 2 octobre prochain.Au total, 189 équipages, dont plus de 14 nationalités différentes évoluant dans plusieurs catégories (4×4, camion, crossover, quad, SSV et 100% électrique) prendront le départ. Six équipages marocains défendront les couleurs du drapeau national.

A noter que depuis 2017, ce rallye accueille les «E-Gazelles», 1ère catégorie 100% électrique dans l’univers du rallye-raid. Rappelons que le Rallye Aïcha des Gazelles se base sur un concept unique de navigation à l’ancienne, totalement en hors-piste, donc sans GPS, ni smartphone, mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle. Son but n’est pas d’aller vite, mais de prendre le bon cap et d’effectuer le minimum de km entre les coordonnées de départ et d’arrivée de chaque étape.