RAM. 11 nouvelles lignes reliant l’Europe

La compagnie nationale renforce son programme de vols en lançant de nouvelles liaisons et en affrétant des avions.

Elle vient d’annoncer que 11 nouvelles lignes directes reliant Tanger, Nador, Oujda, Casablanca et Fès aux grandes métropoles européennes ont été lancée. Tous les sièges de ces 11 nouvelles routes sont vendables sur le site, Appli RAM ou auprès des agences, note la compagnie.

•Tanger : Lancement de la ligne Tanger-Lyon et renforcement des lignes Tanger-Paris, Tanger-Amsterdam et Tanger-Bruxelles.



•Nador : Lancement de la ligne Nador-Eindhoven et renforcement des lignes Nador-Amsterdam, Nador-Bruxelles, Nador-Düsseldorf et Nador-Francfort.