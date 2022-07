RAM. Les vols Casablanca-Amsterdam AT850 et AT851 transférés à l’aéroport de Rotterdam du 07 au 21 juillet

Les vols AT850 et AT851 de Royal Air Maroc (RAM) reliant Casablanca à Amsterdam (dans les deux sens) au cours de la période allant du 07 au 21 juillet courant, seront transférés à l’aéroport de Rotterdam, a annoncé, jeudi, la compagnie aérienne nationale.

« Suite à la décision des autorités aéroportuaires d’Amsterdam (Pays-Bas) de réduire le nombre de vols et de passagers, au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Amsterdam Schipol, certains vols de la compagnie nationale Royal Air Maroc, et à l’instar de toutes les compagnies aériennes opérant sur cette escale, seront affectés », indique RAM dans un communiqué.