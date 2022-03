RAM programme deux nouveaux vols au départ de Bratislava et Varsovie vers Casablanca

Royal Air Maroc annonce avoir augmenté l’offre en faveur des Marocains établis en Ukraine avec 2 nouveaux vols le samedi 5 mars 2022 au départ de Bratislava (Slovaquie) et Varsovie (Pologne) vers Casablanca.

Dans un tweet publié ce mercredi 2 mars 2022, Royal Air Maroc indique avoir renforcé le dispositif des vols pour les Marocains d’Ukraine, au départ de Bratislava et Varsovie. Le transporteur national a ainsi augmenté son offre, avec 2 nouveaux vols le samedi 5 mars 2022 au départ de Bratislava et Varsovie vers Casablanca. Royal Air Maroc a par ailleurs annoncé hier, mardi 1er mars 2022, avoir programmé 3 nouveaux vols les jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022 au départ de Bratislava (Slovaquie), Bucarest (Roumanie) et Budapest (Hongrie) vers Casablanca.