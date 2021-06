RAM : saturation des vols en provenance de 4 pays européens

L’engouement des Marocains résidant à l’étranger pour le dispositif exceptionnel de la Royal Air Maroc (RAM) se poursuit. Après avoir annoncé lundi dernier que 120.000 réservations ont été enregistrées, la compagnie aerienne nationale précise ce mercredi que les vols en provenance de 4 pays européens sont saturés pour le mois de juillet.

Il s’agit des vols en provenance de la France, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas. La compagnie ajoute qu’il existe une large disponibilité pour des arrivées aux mois d’août et de septembre. Pour les retours au départ du Maroc, les vols sont disponibles la première semaine d’août et au-delà du 6 septembre, souligne la RAM.

Lire aussi | Reprise des vols : l’ONMT lance l’opération Welcome Back

Elle note que ses équipes sont mobilisées pour ajouter des vols additionnels sur les liaisons européennes saturées dans les prochains jours.