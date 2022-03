Ramadan. Akhannouch promet des mesures fermes face à tout dépassement dans l’approvisionnement

Lire aussi | Royal Air Maroc et El Al Israel Airlines signent un accord de partage de codes

Notons que cette rencontre de coordination a permis de s’arrêter sur les mesures à même de garantir un approvisionnement normal du marché lors de ce mois sacré. Le Chef du gouvernement a indiqué que l’opération de contrôle des prix et de leur disponibilité sur le marché se fait de manière continue, et que le suivi démontre qu’il y a une stabilité des prix de certains produits, alors que d’autres ont été impactés par la conjoncture internationale.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a fait remarquer que le marché sera approvisionné en céréales, légumes, légumineuses, lait et produits d’origine animale dont les viandes rouges et blanches, les oeufs et les produits de la mer, ajoutant que la réunion a évoqué la question des prix.

Le ministre a, dans ce sens, expliqué que le changement qu’ont connu, ces dernières semaines, les prix de certains produits est lié à une cause déterminée, insistant sur le fait que le monopole et la spéculation ne peuvent être tolérés. Selon lui, le gouvernement prendra des mesures fermes, de même qu’il va œuvrer avec les professionnels pour assurer la stabilité des prix à un niveau abordable.