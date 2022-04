 Ramadan. Plus de 407 millions de DH d’investissements publicitaires sur les dix premiers jours

Comme à l’accoutumée, la société Imperium vient de livrer les premiers chiffres clés des investissements publicitaires, tous médias confondus (télévision, radio, affichage, presse, cinéma et digital) au terme des dix premiers jours du mois sacré de Ramadan. On note ainsi que la tendance haussière des investissements publicitaires se confirme.

« Les investissements publicitaires s’élèvent, en brut, à plus de 407 millions de DH, soit +9,1% par rapport à l’année précédente, laquelle avait été marquée par une très forte hausse (+45%) , en raison des restrictions sanitaires (couvre-feu à 21 heures) lors du mois de Ramadan 2021 et la forte chute des investissements en 2020 », précise Imperium. Dans le détail, la télévision, l’affichage, le digital et la radio enregistrent une augmentation plus ou moins forte, la télévision en tête, absorbant 63,2% de parts de marché, avec une évolution de +11,9%, soit 257 millions de DH.

« Ceci est à corréler à des parts d’audiences en forte augmentation pour les chaînes nationales durant ce mois de Ramadan (70% de part d’audience pour 2M et Al Aoula réunies dès le 1er jour de Ramadan) », explique Imperium. On note que l’affichage enregistre une hausse significative de +12,5 %, soit 18,2% de part de marché, pour 74 millions de DH, suivi du digital, qui connaît une augmentation de 8,2%, pour 5,4 % de part de marché, soit 22 millions de DH.

La radio, quant à elle, s’accapare 44 millions de DH, soit une hausse de +7,7 %, et aussi 10,8 % de part de marché. Imperium fait remarquer que si la tendance générale montre une dynamique de reprise de l’économie nationale, avec un classement des médias en termes de part de marché identique à 2021, la presse enregistre, par contre, une forte baisse de -39,7% avec 10 millions de DH, et seulement 2,5 % de part de marché.

Au sujet des secteurs qui investissent, on note que la Banque-Assurance accuse une forte baisse (-42%) par rapport à 2021. Ce secteur, selon Imperium, représente le 4ème secteur ayant le plus investi en 2022, avec un budget de 27,2 millions de DH, devancé par le secteur de l’Alimentation (+36%), pour un total de 91,3 millions de DH, suivi du secteur des Télécommunication (+6%), ayant investi 85,9 millions de DH, et du secteur de l’Assurance-Finance, avec une hausse de 220%, ayant investi 28,1 millions de DH.

« Aux cinquième et sixième places, on trouve respectivement les secteurs du Bâtiment-Travaux Publics (+5% / 22,3 millions de DH) et celui des Boissons (-4%/ 16,3 millions de DH). Toujours selon les chiffres recueillis pour ces 10 premiers jours du mois de Ramadan, les secteurs ayant enregistré de très fortes tendances haussières par rapport à 2021 sont le secteur de l’Immobilier, avec une hausse significative de 928 % (4,8 millions de DH), suivi de la Pharmacie-Médecine avec un budget publicitaire en hausse de +339%, pour un total de près de 5,2 millions de DH », note-t-on également. Enfin, la même source fait aussi observer que 726 annonceurs ont répondu présents ces 10 premiers jours de Ramadan, contre 731 en 2021.