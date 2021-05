Ramadan : Thomas Pesquet souhaite bonne fête aux Musulmans avec une photo de la Mecque vue de l’espace

L’astronaute français Thomas Pesquet a eu une idée très originale pour souhaiter une bonne fête de l’Aid El Fitr aux Musulmans du monde entier.

C’est la fin du mois sacré de Ramadan. Et, pour souhaiter bonne fête aux Musulmans, l’astronaute Thomas Pesquet a eu une idée très originale. L’astronaute, actuellement en mission à bord de la Station spatiale internationale, a publié sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter notamment), une photographie de La Mecque (Arabie saoudite) vue de l’espace. Pour rappel, Thomas Pesquet est à bord de la Station spatiale internationale pour une durée de six mois. Il va y effectuer une centaine d’expériences scientifiques.

Mecca! So bright at night that it ended up overexposed, as I wanted to see the city lights too. Happy end of Ramadan!



La Mecque ! Elle brillait si fort que la photo est un peu surexposée, mais je voulais absolument qu’on voit les lumières de la ville. Joyeuse fête ! #EidMubarak pic.twitter.com/q7hYk4efm1