Rapport BAM 2021. Aggravation du déficit commercial à 15,5% du PIB

Bon an mal an, la balance des paiements reflète l’état de santé économique du Maroc, dans un contexte national et international toujours caractérisé par les lourdes séquelles de la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Déjà en 2021, la facture énergétique a commencé à peser lourdement. Il faut dire qu’à l’exception de la sécheresse et de la guerre d’Ukraine, facteurs conjoncturels spécifiques à l’année 2022, la reprise économique mondiale de 2021 a été entamée sur un rythme saccadé.

Après le recul en 2020, les échanges extérieurs du Royaume ont connu un important rebond en 2021, en rapport avec l’allégement des restrictions sanitaires et la reprise de la demande aux niveaux national et surtout international. Si les importations de biens ont enregistré une augmentation de 24,7%, tirée notamment par l’alourdissement de la facture énergétique et la hausse des prix des acquisitions de produits finis de consommation, les exportations quant à elles, ont progressé de 25%, grâce surtout aux ventes de phosphate et dérivés et au secteur de l’automobile.