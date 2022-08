Rapport annuel BAM. La corruption, obstacle structurel au développement

Bien qu’étant avant tout le « premier tableau de bord » périodique, le rapport annuel de BAM est révélateur de certains facteurs structurels, expliquant les principales résistances au changement et au progrès. Le dernier rapport aborde la question de la corruption, ouvertement, et prône une action plus ferme et déterminée. Car, dans toute société, il n’y a pas plus dangereux que le phénomène de l’impunité qui gangrène l’ensemble des institutions et la société toute entière.

La corruption, au sens large, a incontestablement des effets néfastes et multidimensionnels, sur l’économie et l’ensemble de la société. Ce n’est plus un tabou. C’est l’une des manifestations du déficit structurel en matière de gouvernance publique, aussi bien au niveau central qu’au niveau territorial. La corruption quasi-généralisée, devient pratiquement un « rapport social banalisé ». Elle est, dans ce cas, dévastatrice, moralement et matériellement. Elle détruit massivement la confiance, ce premier capital dont doit disposer toute société pour pouvoir assurer un équilibre sociétal et espérer aller vers l’avant.