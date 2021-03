RATP Dev Casablanca se dote d’une nouvelle filiale dédiée à l’innovation

RATP Dev implante une nouvelle filiale dédiée à l’innovation à Casablanca. Baptisée RATP Dev Digital Hub Maroc, cette nouvelle entité permettra à la société pour renforcer son pôle R&D.

RATP Dev fait de l’innovation son cheval de bataille. La société, qui opère le Tramway de Casablanca, vient ainsi d’inaugurer RATP Dev Digital Hub Maroc, sa nouvelle filiale dédiée à l’innovation. L’inauguration a été fait le 26 mars à Casablanca, en présence, entre autres, de Jean-Baptiste Djebbari, Ministre français délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des transports, de Hélène Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc et de Serge Mucetti, Consul Général de France à Casablanca. Présent au Maroc depuis 2012, RATP Dev à travers sa filiale RATP Dev Casablanca, accompagne Casa Transports dans l’accomplissement de ses missions.

En 2017, Casa Transports a renouvelé sa confiance à RATP Dev Casablanca avec l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de tramway et de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de l’agglomération de Casablanca pour une durée de 12 ans afin de contribuer à faire de Casablanca une métropole internationale et, au-delà, la première smart city d’Afrique. Force est de rappeler que ce n’est pas la première initiative du genre de RATP Dev, puisque la société avait en 2018 implanté son premier laboratoire d’innovation, Casaroc, dans la capitale économique du royaume. « RATP Dev qui opère le Tramway de Casablanca, filiale de RATP Dev qui maintient des réseaux de transport internationaux, contribue au développement de l’emploi au niveau local », a souligné le ministre Jean-Baptiste Djebbari.

« C’est toujours agréable de voir que les innovations partent toujours du terrain », a-t-il ajouté. « Nous avons ici à travers notre premier Lab Casaroc, qui est le premier Lab du groupe RATP à l’étranger, un partenariat avec 8 structures marocaines et internationales », a pour sa part assuré Patrick Vautier, directeur du marketing et de l’innovation du groupe RATP Dev, mettant en exergue l’énergie des jeunes marocains pour inventer des solutions de services aux voyageurs. « Ces solutions seront mises en place non seulement à Casablanca mais aussi dans les pays du monde où opère le groupe. Cinq pays utilisent des solutions qui viennent de Casaroc », a-t-il fait remarquer.