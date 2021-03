RCI Finance Maroc élargit son Conseil d’administration

La captive financière automobile de la firme au losange dans le Royaume a tenu récemment une réunion de son Conseil d’administration. À cette occasion, deux nouveaux Administrateurs ont été cooptés par le Conseil, à savoir Emmanuel Dussussois et Khadija Laraki.

Pour Vincent Hauville, Président du Conseil d’administration et Directeur général de RCI Finance Maroc, «ces deux nominations viennent enrichir le Conseil d’Administration. Au moment où notre société renforce ses positions dans le secteur du financement aux professionnels, Emmanuel Dussussois apportera toute son expérience dans la gestion du financement automobile aux professionnels et pourra éclairer le Conseil avec sa solide expérience internationale». Et le DG de RCI Finance Maroc de poursuivre : «quant à Khadija Laraki, elle viendra apporter sa connaissance fine des secteurs économiques du Royaume et une large vision de l’environnement marocain. Après la nomination récente de plusieurs femmes à des postes stratégiques, comme Chef du Service informatique, «Chief Transformation Officer» et Auditeur interne, sa nomination comme Administrateur Indépendant contribue également à la féminisation des instances de gouvernance de la Société».

Toujours selon RCI Finance Maroc,la nomination d’un second Administrateur Indépendant porte à 40% le poids des Administrateurs Indépendants dans le Conseil d’administration, au-delà des exigences réglementaires fixées par Bank Al-Maghrib. Elle contribue également à dissocier la présidence des Comités spécialisés du Conseil d’administration. Par ailleurs, Khadija Laraki assurera ainsi la présidence du Comité d’Audit et du Comité des Nominations, Alain Dassas conservant pour sa part la présidence du Comité des Risques et du Comité de Rémunération.

Âgé de 48 ans, de nationalité française, Emmanuel Dussussois est titulaire d’une Maîtrise d’Économie et d’un DESS en Finance et Gestion d’Entreprises de l’Université de Bordeaux (France). Il commence sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre en 2001 la DIAC, filiale française du Groupe RCI Bank and Services. Il y exerce notamment les fonctions de Directeur Régional, puis Directeur marketing et enfin Directeur des ventes. En 2017, il est nommé Directeur général de la filiale polonaise du Groupe RCI Bank and Services et prend la direction du «Territoire East», incluant la Pologne, les Pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. En février 2021, il est promu Directeur général du Cluster Europe-Maghreb du Groupe, rassemblant notamment le Benelux, la Roumanie et le Maroc. Au sein du Conseil d’Administration de RCI Finance Maroc, il succède à Alessandro Garzia, appelé à de nouvelles fonctions au sein du Groupe RCI Bank and Services.

Âgée de 54 ans, de nationalité marocaine, Khadija Laraki est titulaire d’un Diplôme de Gestion financière de l’École des Cadres, devenue EDC Paris Business School (France). Depuis 1989, elle est Administrateur de plusieurs sociétés, couvrant un large spectre de secteurs économiques marocains dont l’industrie navale et la maintenance industrielle, l’agroalimentaire, l’imprimerie industrielle, les services financiers et les solutions énergétiques et de mobilité urbaine. En complément de son rôle d’Administrateur, elle occupe aujourd’hui les fonctions de Directeur général des Chantiers et Ateliers du Maroc ainsi que de Directeur général de Filacom et K12 Com, sociétés financières et de gestion. Elle rejoint désormais le Conseil d’administration de RCI Finance Maroc en tant que nouvel Administrateur Indépendant, en binôme avec Alain Dassas, déjà Administrateur Indépendant de la Société.