Rebond du secteur du ciment en avril, tiré par les grands projets

En avril 2024, le secteur cimentier marocain a enregistré un vif rebond avec des livraisons en hausse de 21,1% par rapport à avril 2023, selon les statistiques du ministère de l’Habitat. Ce regain d’activité s’explique principalement par le lancement de grands chantiers d’infrastructures et l’augmentation des investissements publics dans le bâtiment et les travaux publics (BTP).

Hausse des livraisons portées par les infrastructures

Les segments les plus dynamiques sur les quatre premiers mois sont les infrastructures (+40,95%) et le béton prêt à l’emploi (+10,29%), deux secteurs clés pour la réalisation des nombreux projets lancés par le gouvernement.

La flambée des livraisons de ciment pour les infrastructures (+64,7% en janvier) montre l’accélération des travaux routiers, portuaires et autres ouvrages d’art, ou encore une partie des grands projets prévus comme la reconstruction dans la région d’Al Haouz touchée par le séisme.

Cette embellie fait suite à une année 2023 morose, marquée notamment par un recul de 13,95% des livraisons en mars 2024 sur un an. Le redémarrage est donc puissant, tiré par les importants plans d’investissements annoncés pour 2024-2029 dans le cadre de la préparation du Mondial 2030 de football et de la CAN 2025. Soulignons que selon le ministre de l’Équipement, les programmes prévisionnels des marchés BTP pour 2024 ont bondi de 42% à 64 milliards de dirhams.

Ce rebond de l’activité cimentière aura d’importantes répercussions économiques et sociales. Avec une production annuelle de 24,5 millions de tonnes, le secteur représente une part non négligeable de l’économie nationale, contribuant à hauteur de 6% du PIB selon les professionnels.

La hausse des livraisons se traduira par une augmentation de l’emploi dans la filière ciment, mais aussi par la création d’emplois indirects induits par les grands travaux dans le BTP, la construction résidentielle, etc. Ce coup de fouet appuie les objectifs gouvernementaux de création d’emplois de qualité à travers l’investissement public. Il vient aussi marquer le début de mandat de Said El Hadi, président du Conseil d’administration de LafargeHolcim Maroc, élu en qualité de Président de l’APC, succédant à Khalid Cheddadi.

Enfin, sur le plan concurrentiel, ce rebond pourrait favoriser une nouvelle dynamique dans un secteur cimentier marocain très concentré. En effet, le dynamisme retrouvé du secteur cimentier marocain en 2024 pourrait être porteur d’opportunités économiques substantielles.