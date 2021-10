Réception de 850 590 doses de Pfizer ainsi qu’une aide de 2 millions de dollars par les USA

Aujourd’hui, samedi 30 octobre, le Maroc a réceptionné 850 590 millions de doses du vaccin Pfizer portant le total des doses reçues(Pfizer) à environ 6 417 450 millions de doses.

De nouvelles doses de vaccins anti-Covid-19 sont arrivés au Maroc. Un nouveau lot de 850.590 doses de Pfizer-BioNTech a été réceptionné ce samedi 30 Octobre 2021.

L’information de la réception de ces lots a été confirmée ce samedi par le compte twitter de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc. Le Consul Général des Etats-Unis au Maroc, actuel chargé d’affaires par intérim, Lawrence Randolph a déclaré qu’en plus de ces 850 590 doses de vaccin Pfizer, les États-Unis ont fourni une aide supplémentaire de 2 millions de dollars dans l’assistance à la lutte contre le virus afin de soutenir davantage la réponse très réussie du Maroc à la pandémie.

Ces nouveaux lots permettront au Maroc de renforcer son stock national de vaccins et d’aller de l’avant dans sa campagne nationale de vaccination.

Entre le 25 janvier et le 30 octobre 2021, le Maroc a reçu plus de 62 millions de doses de vaccins anti-Covid-19. Des doses de différents laboratoires internationaux puisque le Royaume a autorisé quatre types de vaccins: le chinois Sinopharm, le suédo-britannique AstraZeneca, l’américain Johnson & Johnson et l’américo-allemand Pfizer-BioNTech.