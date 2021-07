Recherche académique et scientifique. P-Curiosity Lab, un organe au service de l’innovation et de l’entrepreneuriat

L’UM6P fait partie des institutions académiques leaders dans la recherche académique et scientifique au Maroc. Ce n’est donc pas un hasard si l’OFPPT s’est orienté vers l’UM6P dans le cadre du P.I.E. En effet, à travers des partenariats ou via ses propres initiatives, l’Université Mohammed VI Polytechnique a renforcé son pôle de recherche et d’innovation, en se dotant de structures adéquates ces dernières années. Son laboratoire baptisé P-Curiosity Lab est l’un des centres d’innovation et de recherche les plus aboutis des institutions universitaires du Royaume.

L’UM6P, par essence, est un écosystème de Production et Diffusion des connaissances, et l’interaction permanente entre la recherche appliquée, l’enseignement et l’entrepreneuriat permet ainsi d’articuler des solutions innovantes aux besoins des communautés. Afin d’exceller dans ce domaine, l’université s’est dotée d’un laboratoire d’innovation : P-Curiosity Lab.

Il s’agit d’un laboratoire d’innovation qui a pour mission la création de services inclusifs, durables et innovants. S’appuyant sur la recherche appliquée, la science de données, les infrastructures d’innovation et les programmes entrepreneuriaux, le P-Curiosity Lab a trois principaux domaines d’intervention : le développement socio-économique (santé, éducation, transport, etc.), la durabilité (énergie, eau, etc.) et la santé environnementale.

Ce laboratoire utilise le biomimétique comme processus d’inspiration et soutient l’innovation par la data et la recherche. Les membres du LAB (porteurs d’idées, startups, chercheurs, entreprises) peuvent explorer, prototyper et tester des services innovants dans le but de servir la communauté rurale. Les programmes du P-Curiosity Lab sont divers et variés et couvrent plusieurs secteurs allant de l’environnement jusqu’à la FinTech, en passant par la santé. Ce qui présage d’un bel avenir pour la collaboration entre l’UM6P et l’OFPPT.

Le laboratoire de l’UM6P a mis au point plusieurs programmes pour renforcer et accompagner la dynamique d’innovation que connaît le Royaume. Au rang de ses programmes, on note :

> Le programme JOKKO

Il s’agit d’un programme lancé dans le cadre du projet Jokko initié par OCP Africa et ses partenaires de la ville Sandiara (Sénégal). Le programme vise à équiper les participants avec les méthodes et outils d’innovation et d’entrepreneuriat nécessaires pour déployer des services d’innovation sur mesure pour la communauté de cette région.

> SADID (Social Analytics by Data for Inclusive Development)

C’est un programme dont la vision est de créer une communauté axée sur la data, où les personnes peuvent trouver ou créer des choses à forte valeur ajoutée en se basant sur la data. Sa mission principale est d’aider à accélérer le développement durable via la data. L’objectif est d’améliorer le bien-être, résoudre les difficultés de la vie réelle avec la data, partager la connaissance et les expériences, etc.

> LeadTech

Leadtech est un programme intensif de 6 mois dédié aux startups technologiques appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes sur le continent africain. 17 solutions innovantes autour de l’Edu-Tech, de la Health-tech, de l’Agri-tech, de la Bio-tech, de l’Enviro-tech et de la Fintech ont été développées avec l’aide du principal partenaire de LeadTech, Africa Women Innovation & Entrepreneurship Forum (AWIEF).

> Leafunder

C’est une plateforme d’incubation qui aide les porteurs d’idées ayant une ou plusieurs projets. Cette plateforme leur offre une incubation virtuelle pour réaliser leur projet en rapport avec leur domaine et leur passion.