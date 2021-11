Recherche et innovation. Le programme Horizon Europe s’invite aux journées scientifiques de l’UM6P

Horizon Europe est le programme cadre de recherche et d’innovation de l’Union Européenne qui a pris effet en 2021, et qui vient succéder au programme Horizon 2020. A cet effet, Fadila Boughanemi, cheffe d’unité adjointe chargée de la coopération technologique avec l’Afrique au niveau de l’Union européenne a présenté les perspectives de collaboration UE-UA ( Union Européenne-Union Africaine) pendant les journées scientifiques de l’UM6P.

Au titre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027, le projet “ Horizon Europe” est doté d’un budget global de 95,5 milliards d’Euro. Le Maroc a entamé son processus d’association au programme cadre dont il est actuellement candidat, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Royaume et l’Union Européenne.

Fadila Boughanemi a, pendant son intervention, présenté également l’étendue de la collaboration UA-UE pour la promotion de la recherche et de l’innovation. Parmi les partenariats existants avec l’Afrique, on peut bien citer le programme EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) avec un investissement de 1,4 milliard d’euros pour la tenue d’essais cliniques qui permettront de traiter des maladies relatives à la pauvreté et qui s’intéresse également à la situation pandémique actuelle. Le deuxième partenariat en question est celui de “ Green Transition”, pour la recherche agronomique avec un investissement de près de 400 millions d’euros pour financer les chercheurs en coopération sur le terrain. Ce programme rejoint un autre partenariat UE-UA visant les travaux de recherche et d’innovation pour traiter différentes problématiques comme le changement climatique et les énergies renouvelables.

A titre de rappel, l’initiative Afrique du programme cadre a été lancée en juillet 2021 suite à une réunion ministérielle UE-UA sur la recherche et l’innovation. Cette initiative est là pour renforcer la coopération à long terme dans la recherche de solutions pour améliorer la santé publique mondiale, le développement socio-économique et la reprise suite à la pandémie du COVID-19. Plusieurs thèmes sont prévus à travers des appels à propositions axés sur la coopération UE-Afrique en recherche et innovation, en répondant à 4 priorités politiques communes: La santé publique, la transition verte, l’Innovation et la technologie et les capacités scientifiques.

La candidature du Maroc à ce programme-cadre pour le statut de “ Pays associé” aura pour effet d’améliorer l’attractivité et la visibilité des structures de recherche nationales vis-à-vis de leurs homologues européennes. Cela permettra également d’encourager et de faciliter leur rapprochement avec les Etats membres de l’UE, les acteurs privés, les ONG et les partenaires sociaux dans un objectif de valorisation de la recherche et du transfert technologique.