Recherche minière : un bon cru pour 2020

Selon le ministère de l’Énergie, des mines et du développement durable, les travaux de recherche minière ont porté, en 2020, sur 47 projets situés dans les zones les plus prometteuses.

Le ministère indique que les travaux propres de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) ont concerné 34 projets, dont 11 pour les métaux précieux, 9 pour les métaux de base, 7 pour les roches et minéraux industriels, 4 pour la reconnaissance minière et 3 projets spéciaux (géothermie et hydrogène). Rappelons que la 17ème session du conseil d’administration de l’office, tenue récemment, a approuvé les comptes sociaux 2019, les comptes consolidés 2018 et 2019 ainsi que le projet de budget 2021 et a pris acte du plan triennal 2021-2023.

Dans le détail, l’activité partenariat en hydrocarbures a été marquée, en 2020, par la signature de 02 contrats de reconnaissance, 07 avenants aux accords pétroliers, 02 mémorandums d’entente et 01 avenant au mémorandum d’entente. Et, le portefeuille du partenariat hydrocarbures s’est renforcé avec la signature d’un contrat de reconnaissance avec la société CONOCOPHILLIPS, considérée comme l’un des acteurs majeurs de l’industrie pétrolière internationale.

Par ailleurs, compte tenu des répercussions de la Covid-19 sur l’économie et sur les activités de l’Office, l’ONHYM a déployé un plan d’action axé sur la révision du budget d’investissement et de fonctionnement pour l’année 2020, le réexamen du plan triennal 2021-2023 et du plan stratégique 2022-2026 et le recentrage des ressources financières disponibles sur les projets d’exploration pétrolière et minière ayant déjà atteint un certain degré de maturité, plus susceptibles d’attirer d’éventuels partenaires.