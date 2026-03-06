Réforme des marchés de gros: fin des intermédiaires et des spéculateurs ?

Face à la flambée des prix des fruits et légumes, les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture préparent un projet de loi ambitieux pour réformer les marchés de gros afin de protéger le consommateur et soutenir les producteurs. Objectif : réduire l’influence des intermédiaires et des spéculateurs, moderniser les infrastructures et sécuriser la chaîne de commercialisation. Avec de nouveaux marchés pilotes et des circuits plus transparents, cette réforme promet de rendre les prix plus justes tout en renforçant la traçabilité et la qualité des produits agricoles.

Tomates, pommes de terre, concombres, oranges ou bananes : ces dernières années, peu de produits ont échappé à la flambée des prix. La tension est particulièrement palpable en période de forte consommation, notamment durant le Ramadan, où la demande explose et met sous pression l’ensemble des circuits d’approvisionnement.

Face à cette situation, la réforme des marchés de gros s’impose comme un dossier prioritaire. La lutte contre les intermédiaires et les spéculateurs entre dans une nouvelle phase. Les autorités, conscientes de la pression croissante sur le pouvoir d’achat, annoncent une refonte en profondeur des circuits de commercialisation des produits agricoles.

Le ministère de l’Intérieur a décidé de sévir contre un phénomène ancien, régulièrement dénoncé par les producteurs, les commerçants et surtout les consommateurs : la multiplication des intermédiaires, accusés d’alourdir les marges entre le champ et l’étal. La hausse des prix à des niveaux jugés inédits aurait accéléré la prise de décision politique.

Une architecture héritée des années 1960

Pour comprendre l’ampleur du chantier, il faut remonter à l’origine du système. L’organisation actuelle des marchés de gros date des années 1960, à une époque où les prix étaient administrés pour répondre à des problèmes d’approvisionnement des villes.

Depuis, le modèle a peu évolué. Il repose sur un passage quasi obligé par les marchés de gros, censés assurer le contrôle sanitaire et la régulation des flux. En pratique, ce système a favorisé l’émergence d’un corps d’intermédiaires agréés disposant d’un pouvoir considérable.

Aujourd’hui, avant qu’un fruit ou un légume n’atterrisse dans l’assiette du consommateur, il peut transiter par six à sept intervenants : producteur, « Guerraj » (premier collecteur), stockiste, mandataire, grossiste, semi-grossiste puis détaillant ou marchand ambulant. À chaque étape, une marge s’ajoute.

Pour Abdeslam Touhami, Economiste, le constat est sans appel : la chaîne logistique et commerciale demeure longue, coûteuse et peu transparente. Les intermédiaires concentrent l’essentiel de la valeur ajoutée, au détriment des agriculteurs et des consommateurs. «Nous sommes tout simplement en face d’une longue chaîne logistique et commerciale, qui demeure archaïque et dans laquelle les intermédiaires concentrent l’essentiel de la valeur ajoutée, aux dépens des agriculteurs et des consommateurs. Et ce système ne date pas d’aujourd’hui. Il a été mis en place durant les années 1960, c’était l’époque où les prix étaient administrés parce qu’il se posait des problèmes d’approvisionnement dans les villes », dit-il.

«Avant que les fruits et légumes n’atterrissent dans l’assiette de la ménagère, il faut compter pas moins de sept intermédiaires. Ce qui ne peut être que pénalisant pour le consommateur et l’agriculteur », précise Abdeslam Touhami. Pour un membre de l’Association des producteurs d’agrumes du Maroc, cette complication du circuit de distribution et de commercialisation des fruits et légumes nuit beaucoup aux filières agricoles.

Pourtant, plusieurs membres de la Fédération marocaine des associations des marchés de gros des fruits et légumes, grossistes et détaillants, refusent de parler d’intermédiation dans le circuit de commercialisation des produits agricoles frais. Selon eux, il ne s’agit de rien d’autre que de la loi du marché. Et pourtant, ces intermédiaires existent et sont même très nombreux.

Le poids économique des marchés de gros

Le Maroc compte environ 30 marchés de gros structurés et 8 marchés parallèles non structurés. Au total, 38 marchés de gros de fruits et légumes voient transiter près de 3,5 millions de tonnes par an, soit environ 30 % de la production nationale.

Leur chiffre d’affaires annuel atteindrait 7 milliards de dirhams, dont 400 millions alimentent les budgets des collectivités territoriales. Ce poids économique explique la sensibilité du dossier : toute réforme touche à des intérêts installés depuis des décennies.

En parallèle, 828 souks hebdomadaires, majoritairement situés en milieu rural, continuent de fonctionner avec des infrastructures limitées, offrant un terrain favorable aux circuits informels et à la spéculation.

Trois piliers pour refonder le système

La réforme en préparation repose sur trois axes majeurs :

1. Une nouvelle législation destinée à encadrer plus strictement les marchés de gros et à clarifier le statut des intervenants. Une commission conjointe regroupant les ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’Industrie travaille à l’élaboration d’un projet de loi de réorganisation.

2. Un mode de gestion modernisé, fondé sur des cahiers des charges exigeants, une gouvernance plus professionnelle et des partenariats avec les collectivités territoriales et le secteur privé.

3. Un processus de vente transparent et contrôlé, permettant aux agriculteurs d’accéder directement aux marchés pour écouler leur production, réduisant ainsi le nombre d’intermédiaires.

L’objectif est clair : limiter l’influence des spéculateurs et réduire les écarts injustifiés entre le prix à la production et celui payé par le consommateur.

Vers des marchés de nouvelle génération

La réforme prévoit la création de 12 marchés de gros de nouvelle génération, dotés d’infrastructures modernes, de capacités logistiques adaptées et de systèmes de traçabilité performants.

Rabat devrait ouvrir la voie avec un marché pilote dont la construction est presque achevée. Ce projet est appelé à servir de modèle pour les autres régions, avec un fonctionnement basé sur la transparence des transactions et un accès direct des producteurs.

Les nouveaux cahiers des charges insistent sur l’amélioration des conditions sanitaires, la sécurisation des transactions et la digitalisation des procédures. L’ambition est de transformer les marchés de gros en véritables plateformes logistiques régionales.

Le diktat des intermédiaires

Dans le système actuel, certains intermédiaires disposent d’un pouvoir stratégique. Les « Guerraj », souvent dotés de moyens de transport, de stockage et de liquidités, achètent la production directement aux agriculteurs, parfois en situation de faiblesse financière.

Les propriétaires de hangars et de chaînes de froid jouent également un rôle clé. Détenant les capacités de stockage, ils peuvent acheter lorsque les prix sont bas, conserver la marchandise et la revendre plus tard avec une marge substantielle. Ce mécanisme peut créer artificiellement des tensions sur l’offre et contribuer à la flambée des prix.

Les mandataires des marchés de gros, quant à eux, perçoivent des commissions sur les transactions et collectent des taxes pour le compte des collectivités. Leur statut, hérité d’un arrêté de 1965, fait aujourd’hui l’objet de vives critiques, certains dénonçant une situation de rente (voir encadré).

Producteurs en position de faiblesse

Les agriculteurs, notamment les petits exploitants, se retrouvent souvent contraints de vendre rapidement des produits périssables pour faire face à leurs charges. Faute de fonds de roulement, de moyens de transport ou de stockage, ils n’ont pas toujours la capacité de négocier.

Résultat : le prix payé au producteur peut représenter la moitié, voire le tiers, du prix final à la consommation. Les risques climatiques, les aléas logistiques et les coûts des intrants aggravent cette fragilité.

C’est pourquoi la réforme des marchés de gros s’accompagne de programmes de soutien déployés depuis 2021 : appui aux intrants agricoles, alimentation et abreuvement du cheptel, protection sanitaire gratuite, et reconstitution du cheptel national.

En 2025, les petites exploitations de moins de 10 hectares ont bénéficié de 70 % des incitations du Fonds de développement agricole, pour une enveloppe d’environ 2,2 milliards de dirhams. Le Crédit Agricole propose également des crédits saisonniers et des mécanismes de traitement de l’endettement.

Une baisse des prix réellement possible ?

Les autorités estiment que la récente hausse des prix s’explique en partie par des facteurs conjoncturels : difficultés d’accès aux champs en raison des précipitations, perturbations du transport et tensions ponctuelles sur l’offre.

Avec l’amélioration des conditions climatiques et le renforcement des soutiens aux éleveurs, une baisse notable de certains prix est attendue. Mais au-delà des facteurs conjoncturels, c’est bien la structure même du circuit de commercialisation qui est en cause.

La réussite de la réforme dépendra de sa capacité à briser les rentes, à instaurer une concurrence réelle et à garantir une transparence totale des transactions. Elle suppose aussi un accompagnement financier et logistique des producteurs, afin qu’ils puissent réellement se passer des intermédiaires.

Une transformation structurelle aux enjeux sociaux

La réforme des marchés de gros qui sera menée en coordination avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Industrie et du Commerce, ne se limite pas à une question technique. Elle touche à l’équilibre économique et social du monde rural et urbain. Elle interroge la répartition de la valeur dans la chaîne agricole et la capacité de l’État à réguler un secteur stratégique.

Mettre fin au diktat des intermédiaires et des spéculateurs constitue une ambition forte. Reste à savoir si le nouveau cadre législatif et les marchés de nouvelle génération suffiront à transformer des pratiques enracinées depuis plus d’un demi-siècle.

Entre modernisation des infrastructures, transparence des transactions et soutien accru aux agriculteurs, le Maroc engage une réforme structurante. Pour les consommateurs, l’enjeu est simple : payer un prix plus juste. Pour les producteurs, il s’agit de récupérer une part équitable de la valeur qu’ils créent.

La question demeure : cette réforme marquera-t-elle réellement la fin des intermédiaires et des spéculateurs, ou simplement une recomposition du système ?

Marchés de gros : la rente des intermédiaires au cœur du système



Dans la chaîne de commercialisation des fruits et légumes, le rapport de force penche rarement en faveur du producteur. «Face à des agriculteurs dépourvus de moyens et compte tenu du caractère périssable du produit, le cultivateur est en position de faiblesse. Pour combler ses dettes, il vend au premier acheteur venu sans pouvoir maximiser sa rentabilité», explique un membre de l’Association des producteurs d’agrumes du Maroc (ASPAM).

Sur le terrain, le premier maillon s’appelle le « Guerraj ». Doté de liquidités, de camions et d’un réseau local bien huilé, il sillonne les exploitations et rachète les récoltes. Une fois la marchandise collectée, direction les marchés de gros, où interviennent les propriétaires de hangars et de chaînes de froid. Ces derniers sont considérés comme de véritables faiseurs de marché : celui qui contrôle le stockage contrôle le tempo.

Dans un secteur où la marchandise est hautement périssable, la capacité de conservation devient un levier stratégique. Acheter à bas prix en période d’abondance, stocker, attendre la tension sur l’offre puis revendre avec une marge confortable : le mécanisme est connu. Il peut même provoquer des pénuries artificielles et alimenter des flambées de prix.

Au sommet du dispositif figurent les mandataires ou « intermédiaires agréés », dont le statut remonte à un arrêté du 22 mai 1965. Initialement conçus pour assurer le contrôle sanitaire et la régulation du marché, ils sont devenus, selon leurs détracteurs, les bénéficiaires d’une rente institutionnalisée. « Ce sont des intermédiaires forcés, contrôlant toutes les transactions via les marchés de gros, passage obligé pour ces produits », déplore Dr Bouazza Kherati, Président de la Fédération Marocaine des Droits du Consommateur (FMDC).

Ces intermédiaires prélèvent 7,24 % de la valeur totale de la marchandise, dont 6 % reversés aux collectivités locales. La loi ne leur autorise qu’1 % pour leur propre compte, mais ils en percevraient 1,24 %, selon des professionnels du secteur, en plus d’un prélèvement de 0,24 % de TVA jugé illégal par certains acteurs.

À Casablanca, ils étaient près de quarante à exploiter une vingtaine de carreaux. La moitié a disparu, mais l’activité a été transmise aux familles, alors que le texte fondateur ne prévoit pas cet héritage. Théoriquement, ces postes devraient être attribués tous les trois ans par concours. Dans les faits, aucune sélection n’aurait eu lieu depuis plus de trente ans.

«Trouvez-vous logique que ces intermédiaires, qui ne recherchent ni clients ni marchandise, se remplissent ainsi les poches?», s’indigne un responsable associatif. Entre rente historique et absence de concurrence, le système cristallise aujourd’hui les critiques et alimente le débat sur la réforme des marchés de gros.



Fruits et légumes : cap sur 12 marchés nouvelle génération d’ici 2030

La modernisation des marchés de gros de fruits et légumes, engagée en 2021 à l’échelle nationale, entre dans une phase décisive. Après plusieurs années de préparation, le chantier prend forme sur le terrain, avec une nouvelle génération de plateformes appelées à transformer en profondeur les circuits de commercialisation agricole.

Quatre marchés sont actuellement en phase de finalisation, qu’il s’agisse de construction ou de réhabilitation. Il s’agit de Rabat, Tétouan, Dakhla et El Jadida. Ces infrastructures pilotes devraient bientôt entrer en activité et servir de vitrine au nouveau modèle voulu par les pouvoirs publics.

En parallèle, cinq autres projets sont encore à l’étude : Meknès, Berkane, Casablanca, Beni Mellal et Agadir. Ces futurs marchés s’inscrivent dans une stratégie progressive de redéploiement territorial visant à corriger les déséquilibres actuels.

Pour 2026, le ministère de l’Agriculture prévoit de mobiliser une enveloppe de 140 millions de dirhams. Cette dotation permettra non seulement de lancer l’activité des quatre marchés en voie d’achèvement, mais également d’engager les travaux de construction ou de réhabilitation des cinq plateformes en préparation.

La première pierre de cette réforme avait été posée en 2021, avec la signature d’un accord-cadre entre le ministère de l’Agriculture et celui de l’Industrie pour concevoir des marchés de gros « nouvelle génération ». L’ambition : rompre avec les modèles vieillissants et mettre en place des plateformes plus accessibles aux acheteurs, mieux sécurisées et organisées selon des standards modernes de gestion.

Ces nouveaux marchés doivent fonctionner comme de véritables hubs logistiques régionaux, intégrant des infrastructures améliorées, des espaces rationalisés et des systèmes de gestion plus performants. L’objectif est double : fluidifier les transactions et renforcer la transparence des opérations.

Au-delà de l’aspect infrastructurel, la réforme vise également à corriger une couverture territoriale jugée déséquilibrée. Certains bassins de production restent insuffisamment connectés aux circuits formels, favorisant l’essor de circuits parallèles qui pèsent sur la qualité et contribuent à la volatilité des prix.

À l’horizon 2030, le ministère ambitionne de mettre en service 12 nouveaux marchés de gros régionaux. Ils remplaceront progressivement les 38 marchés actuellement en activité à travers le Royaume.