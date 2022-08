Réforme du système de santé. Ait Taleb poursuit ses réunions avec les représentants du secteur privé

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb a tenu, lundi à Rabat, des rencontres avec l’Association nationale des cliniques privées (ANCP) et le Syndicat national des médecins du secteur libéral (SNMSL), dans le cadre d’un nouveau round du dialogue social en vue d’une mise en œuvre réussie du chantier royal de réforme du système de santé.

L’objectif est d’unifier les visions dans le cadre d’une complémentarité entre les secteurs public et privé, a-t-il poursuivi, notant que le secteur privé, en tant que partie intégrante du système national de santé, est tenu de soumettre des propositions pour une déclinaison optimale du projet.

Le ministre de la Santé a mis en avant, à cet égard, l’interaction positive du secteur privé qui cadre avec l’objectif de rapprocher les prestations de santé du citoyen marocain, de favoriser la complémentarité et la mobilité au niveau territorial et d’investir en fonction des besoins de la carte sanitaire régionale. Ait Taleb avait entamé une série de rencontres de concertation sur le projet de loi-cadre relatif au système national de santé, dont la dernière a eu lieu avec le syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé (SIITS) et le syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP).