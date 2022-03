Régimes de retraite. AXA Assurance Maroc déploie une opération de contact et d’accompagnement

Une opération, la première du genre dans le Royaume, qui se veut à portée sociale et à dimension sociétale d’envergure selon AXA Assurance Maroc avec un vrai impact sur la vie des bénéficiaires retraités et les ayant droits.

AXA Assurance Maroc vient tout juste de lancer une opération de contact et d’accompagnement visant à informer les adhérents au régime retraite complémentaire, de leur situation d’épargne en cours. L’opérateur invite également les bénéficiaires retraités et les ayant droits à récupérer leurs épargnes dues.

Pour rappel jusqu’à fin 2002, les compagnies d’assurance privées géraient la part salariale des contrats d’épargne retraite du régime de «Retraite complémentaire propre au secteur privé». L’épargne retraite des salariés cotisant dans le temps était gérée en partie par ce même régime pour la part patronale et par les assurances privées pour la part salariale.

En tant que compagnie d’assurances de référence et leader sur le marché de l’épargne, AXA Assurance Maroc a toujours mis son affilié au centre de son activité et de son engagement sociétal. C’est ainsi qu’en octobre 2021, la compagnie a lancé une vaste opération de prise de contact téléphonique avec ses adhérents toujours en activité, mais également les retraités et les ayants droit afin de confirmer et mettre à jour les données de leur situation d’épargne actuelle. Aussi, la compagnie les a tous invités à récupérer leur droit tout en bénéficiant d’un processus de règlement souple et simplifié.

Au-delà du chantier de contact et d’accompagnement, l’opérateur précise qu’il s’agit d’une opération d’envergure à portée humaine et sociétale exceptionnelle en faveur des salariés du secteur privé ainsi que leurs familles et ayants droit.