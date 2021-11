Région de Dakhla Oued Eddahab, première bénéficiaire du foncier privé de l’Etat

Dans le rapport sur le foncier privé de l’Etat, annexé au PLF-2022, la région de Dakhla Oued Eddahab apparait, au niveau national, comme ayant été, en 2020, la première région bénéficiaire, en termes d’investissements sous forme de terrains, principalement destinés à la réalisation de projets relevant du secteur de l’énergie, en particulier l’éolien.

Le vent c’est l’avenir. Et la Région de Dakhla Oued Eddahab est bien connue pour son emplacement géographique exceptionnel, favorable aux vents forts et réguliers. Il ne s’agit pas seulement de construire des « moulins à vent », comme dans le passé, pour moudre le grain. La science permet aujourd’hui de capter la force du vent et de la transformer en énergie.

Lire aussi | L’Anniversaire de la Marche Verte et l’enterrement définitif du Polisario, une somptueuse victoire du Maroc et un cuisant échec de l’Algérie

L’avenir est là, si l’on veut laisser derrière nous, une planète où il fait bon de vivre. A travers le rapport sur le foncier privé de l’Etat, dédié à l’investissement, annexé au PLF 2022, il apparait clairement que la Région de Dakhla Oued Eddahab a été la première région bénéficiaire.

En effet, en 2020, au niveau national, sur 5 057 ha mobilisés pour la réalisation de 247 projets, avec un investissement global de plus de 10 MMDH, 86% de la superficie dédiée aux projets approuvés dans le cadre de la gestion déconcentrée, soit 3 965 ha, a été mobilisée au niveau de la Région de Dakhla Oued Eddahab, principalement pour la réalisation de projets relevant du secteur des énergies renouvelables, en particulier l’éolien.

Lire aussi | Le Maroc investira 14,5 milliards de DH dans un projet éolien

Pour le foncier privé de l’Etat, dédié à l’industrie, la superficie a été, en 2020, au niveau national, de 192 ha, pour la réalisation de 45 projets, dans le cadre du plan d’accélération industrielle, avec un investissement global de presque 1,5 MMDH. La région de Dakhla Oued Eddahab vient en 2ème position, juste après celle de Tanger-Tétouan, et suivie de Souss-Massa.

Ces trois régions, formant trois grands pôles industriels, à elles-seules, se sont accaparé 83% des 192 ha. De même, dans le domaine du tourisme, au niveau national, 97 ha ont été dédiés à la réalisation de 51 projets, avec un montant global de 724 MDH. 93% des 97 ha sont localisés au niveau de la Région de Dakhla Oued Eddahab.