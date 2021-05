Régionales de l’investissement : la Banque Populaire accompagne la relance économique

La Banque Populaire a lancé mercredi 19 mai 2021 à Fès « Les Régionales de l’Investissement », première étape d’une série de 10 rendez-vous régionaux inédits à travers le Royaume, au service de la relance de l’économie.

Plus de 300 opérateurs économiques ont suivi en direct sous forme de webinaire la première rencontre du roadshow « Les Régionales de l’Investissement », organisé par Banque Populaire. Le coup d’envoi de cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la relance de l’investissement et qui traduit l’engagement de la Banque en matière de financement et d’accompagnement des entreprises, a été donné par Mohamed Karim Mounir, Président du groupe BCP, qui a rappelé que « …tous les ingrédients sont propices à la relance économique de nos régions dès aujourd’hui ».

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Elalamy, y a également participé, à distance. Il a tenu à rassurer sur l’accompagnement des investisseurs et porteurs de projets. « …au-delà de l’accompagnement des porteurs de projets, nous menons une action structurante pour faciliter l’accès de nos industriels à la commande publique et privée. », dit-il.

Même son de cloche auprès de Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Économie et des Finances, venu personnellement clôturer cette première étape. L’argentier du Royaume a indiqué que toutes les conditions sont réunies pour amorcer une bonne reprise.

L’étape de Fès s’est prolongée dans l’après-midi par un workshop dédié, qui a vu la participation de nombreuses entreprises ayant pris rendez-vous en one-to-one avec les principaux acteurs présents. À noter que le prochain rendez-vous « Les Régionales de l’Investissement » aura lieu le mardi 25 mai 2021 à Rabat et se déroulera jusqu’au 08 juillet 2021 dans 8 autres grandes villes du Royaume.

