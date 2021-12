Remboursement du crédit de TVA. 4 milliards de DH mobilisés avant la fin de l’année

On apprend ainsi que dans le cadre de cet engagement gouvernemental, une enveloppe de 2,5 milliards de DH a déjà été mobilisée pour rembourser les arriérés des crédits de la TVA.

De même, 1,5 milliard de DH seront mobilisés la semaine prochaine dans ce sens, et 9 milliards de DH seront mobilisés avant fin avril 2022. L’objectif est de permettre aux entreprises, principalement les petites et moyennes, de disposer de liquidités importantes, dans un contexte de crise et ainsi renforcer leur investissement et leur développement.

