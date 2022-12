Renault Commerce Maroc et NCRA inaugurent un nouveau showroom à El Kelaâ des Sraghna

Renault Commerce Maroc et NCRA (Nouvelle Compagnie Royale Automobile) Marrakech ont inauguré récemment un nouveau site à l’entrée de la ville d’ El Kelâa des Sraghna . L’objectif étant, pour la filiale commerciale de Renault Group Maroc et pour son partenaire automobile marrakchi, de demeurer toujours au plus près de la clientèle.

Le reste de la superficie est destiné aux ateliers mécaniques et carrosseries (550 m²) ainsi qu’un magasin de pièces de rechange (190 m²). Une extension de l’atelier est prévue dans un avenir proche afin de mieux répondre à la demande de la clientèle de la ville. À noter que cette plateforme, dont le coût se chiffre à 12 millions de dirhams, compte 13 collaborateurs prêts à accueillir les clients Renault et Dacia de cette nouvelle concession. Outre les véhicules neufs des marques Renault et Dacia qui s’y trouvent, les accessoires, financements et autres services via Mobilize Financial Services, sans oublier les pièces de rechange, ainsi que le service après-vente mécanique et carrosserie sont sur place.

Disposant d’un réseau automobile de belle facture avec une capillarité forte de 91 sites, Renault Commerce Maroc a toujours placé ses plateformes commerciales au cœur de sa politique de développement dans le Royaume. Avec une organisation en hubs stratégiques couvrant l’ensemble du territoire national, Renault Commerce Maroc et son réseau entendent poursuivre leurs investissements et autres innovations, afin d’offrir le meilleur niveau de service et une expérience client optimale.

Faut-il rappeler que dans le cadre du plan stratégique Renaulution, les marques Renault et Dacia ont revu leurs identités visuelles, incluant celles de leurs réseaux de distribution. Au Maroc, les deux marques ont lancé le renouvellement des nouvelles identités visuelles dans le réseau local en démarrant par la signalétique extérieure. En 2023, la totalité du réseau primaire aura été dotée de la signalétique extérieure et des nouveaux aménagements intérieurs. Par ailleurs, et toujours dans le cadre de la satisfaction client, de nombreux projets de sites sont également en cours de concrétisation sur l’ensemble du Royaume. Au total, ce sont 5 nouvelles plateformes et une extension qui renforceront le maillage du réseau dans les prochains mois.