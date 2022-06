Renault et Managem signent un accord pour un approvisionnement durable en cobalt marocain

Renault Group et Managem Group ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente visant à sécuriser l’approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques. Un accord qui prévoit la fourniture par Managem Group de 5 000 tonnes de sulfates de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025.

Cet accord viendra soutenir le développement de l’industrie automobile marocaine et renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation d’équipements, de véhicules automobiles et maintenant de matériaux stratégiques et critiques d’origine marocaine comme le cobalt, le manganèse et le cuivre pour la fabrication des batteries. Il s’inscrit dans le cadre des engagements pris par Renault Group auprès du Royaume de développer l’écosystème Renault au Maroc en portant le sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025, avec une cible à 3 milliards d’euros.

La signature de cet accord s’est effectuée ce mercredi 1er juin en présence de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, de Gianluca De Ficchy, Directeur des achats de l’Alliance et Directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO), d’Imad Toumi, Président Directeur Général de Managem Group et de Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc.

«La filière automobile marocaine accélère sa transition vers l’électrification avec un sourcing de cobalt marocain durable et performant pour les batteries électriques. En même temps, nous travaillons pour positionner le Maroc en tant que producteur de batteries électriques et acteur de référence de la mobilité durable», a précisé M. Mezzour.

«Nous sommes très heureux de nous associer avec Managem Group, acteur minier reconnu en matière de préservation des ressources grâce à ses méthodes de production et de transformation uniques et de contribuer de cette façon au développement économique, social et environnemental de la filière automobile au Maroc», a déclaré pour sa part M. De Ficchy.

À travers ce partenariat, la firme au losange s’assurera d’un approvisionnement significatif, représentant une capacité annuelle de production de batteries jusqu’à 15 GWh. Faut-il souligner que cette coopération directe entre Renault et Managem permet de garantir un système de traçabilité sur le long terme de la chaîne d’approvisionnement en cobalt pour batteries. Elle vise également à réduire l’impact sur l’environnement, notamment grâce au savoir-faire de l’acteur minier dont l’efficacité énergétique des installations se traduit par l’optimisation des consommations et le recours croissant à des énergies vertes, dont plus de 80 % d’origine éolienne.

Cet accord inclut notamment la possibilité pour Managem Group, Renault Group et ses partenaires de l’Alliance de développer des coopérations potentielles sur l’approvisionnement de sulfate de manganèse et de cuivre, ainsi que sur la revalorisation des matériaux de batteries en boucles courtes. En résonance avec la création du pôle industriel dédié au véhicule électrique Renault ElectriCity, Renault Group se positionne comme un acteur de référence dans le déploiement de batteries plus performantes, bas carbone et réutilisables.