Renault Express. Plus de 10 000 unités vendues au Maroc

À fin mai 2022, Renault Express est le 3ème véhicule le plus vendu sur le marché automobile marocain toutes catégories confondues. Une véritable reconnaissance de ses qualités et de son adéquation avec les attentes des clients, selon le staff local de la firme au losange. «Renault Express combine à la fois la qualité Renault avec le meilleur rapport praticité, technologie et efficience du marché sans oublier l’accessibilité avec un très bon rapport prix/prestations» a souligné Ghita Bellahsen, Chef de produit de la marque Renault au Maroc.

Après une première année de commercialisation dans le Royaume, les Renault Express combispace et Express VAN surfent sur la vague du succès avec 10 486 unités vendues. Dans le détail, ils se sont accaparés respectivement de 67,2% et 86,3% de part de segment en confirmant leur leadership sur leurs catégories respectives.

Fabriqués à l’usine Renault de Tanger, ces deux véhicules ont contribué au renforcement de la transformation de l’outil industriel 4.0 de l’usine Renault de Tanger. Toujours selon le staff de Renault dans le Royaume, l’industrialisation de ces nouveaux modèles s’est caractérisée par des évolutions fortes dans l’ensemble des ateliers de l’usine, notamment à l’atelier peinture et à la tôlerie avec l’ajout de 32 robots sur les postes d’assemblage final.

L’atelier montage a considérablement transformé sa logistique en intégrant le transport de pièces par chariots filoguidés autonomes développés par les équipes d’ingénieurs du site. Il a aussi intégré une nouvelle ligne d’assemblage du cockpit. Faut-il souligner également que l’usine s’est également dotée d’une nouvelle ligne de haute précision technologique «Presse XL High Speed», une première dans la filière industrielle automobile en Afrique, fabriquant des pièces d’emboutissage pour Renault Express.

«La Fabrication de Renault Express est une grande fierté pour les équipes de l’usine Renault de Tanger. D’abord parce que c’est le premier véhicule sous la marque Renault fabriqué à l’usine, ensuite parce que cette fabrication a permis de renforcer l’outil industriel de l’usine et a accéléré la montée en puissance de l’écosystème Renault et ainsi l’ensemble de la filière industrielle automobile», s’est exprimé sur le sujet Mohamed Dahou Fraj, Chef de département projets Maroc.

Depuis le lancement de la fabrication de Renault Express, l’usine Renault de Tanger a produit 71 442 Renault Express combispace et VAN et a exporté plus de 80% de sa production soit 57 611 unités vers 54 pays de commercialisation.

Il faut dire que le succès de Renault Express repose sur des ingrédients efficaces qui le place parmi les véhicules phares du marché national. Idéal pour un usage mixte, Renault Express est le combispace spacieux et polyvalent qui propose cinq vraies places, un grand volume de chargement et des technologies qui facilitent la vie. Quant au Renault Express Van, c’est la fourgonette pratique et efficace qui s’adresse aux professionnels à la recherche du meilleur rapport prix/prestations, en répondant à leurs besoins essentiels.

«Renault Express séduit le client marocain, à la recherche d’un usage personnel et/ou professionnel, grâce à son design robuste et soigné, sa modularité et ses volumes généreux ainsi que sa motorisation de 95 chevaux avec une boite de vitesses à 6 rapports», précise Wassim Elkhaoui, qui est devenu actuellement le meilleur vendeur Renault Express dans le Royaume.