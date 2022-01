Renault Group Maroc. Miguel Oliver Boquera prend les commandes des usines de Tanger et de la Somaca

À compter du 1er février 2022, Miguel Oliver Boquera est nommé Directeur général de l’usine de Tanger et de la Somaca. Il rapporte hiérarchiquement à Christophe Dridi, Directeur Industrie Global Access et Dacia & Lada, et fonctionnellement à Mohamed Bachiri, Directeur de Renault Group Maroc et Coordinateur du Pôle industriel Maroc.

Aussi, José Manuel Fuentes, Directeur général de l’usine de la Somaca, est appelé à d’autres fonctions au sein du Groupe à partir du 1er février prochain. S’agissant de son cursus, Miguel Oliver Boquera est ingénieur, diplômé des universités Polytechnique de Valencia (Espagne) et de Braunschweig (Allemagne) et avec une licence en Sciences économiques de l’Université de Bilbao (Espagne).