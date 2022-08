Renault Mégane E-Tech Electric. Elle place la barre haut  

C’est à Paris, à l’Atelier Renault sur les Champs-Élysées, qu’une délégation de journalistes en provenance du Maroc et à l’invitation de Renault Maroc, a pu découvrir sous toutes ses coutures la nouvelle Mégane E-Tech Electric et en prendre le volant l’espace de quelques heures. Un déplacement initiatique et particulièrement instructif qui a permis aussi à cette délégation de comprendre un peu plus les enjeux et les nouvelles ambitions de la firme au losange, notamment en matière d’électrification et d’hybridation de sa gamme de véhicules.

Autant dire que la tâche ne sera pas des plus aisées à plus d’un titre, dans la mesure où le marché automobile marocain demeure fortement «diésélisé» (à 85% en 2022 quand, en 2015, on atteignait un pic estimé à 94%). Certes, une partie de la clientèle a fait le choix d’opter pour un véhicule hybride ou électrique, mais cette tendance reste encore relativement faible. Faut-il souligner également que plusieurs opérateurs automobiles locaux, et pas seulement les importateurs de véhicules premium, poursuivent leurs efforts en étoffant leur gamme de véhicules 100% électrique.

«C’est inéluctable, l’électrification arrivera bel et bien au Maroc et nous devons nous y préparer. C’est d’ailleurs tout un écosystème qui devra être mis en place afin de contribuer au développement du véhicule électrique», s’est exprimé, lors d’une allocution introductive dans le cadre de cet événement, Mohamed Bennani, Directeur général de la marque Renault au Maroc.

Et Sébastien Crochemore, Directeur produit Performance leader de la famille C-EV de la marque Renault de renchérir : «le véhicule électrique va être naissant au Maroc, certes, mais nous pensons que cela ira crescendo au fil du temps. Le démarrage du tout électrique a été lent également en Europe, mais a enregistré une croissance très forte ces dernières années». Une tendance qui devrait s’accentuer dans la mesure où le Parlement européen a approuvé en juin dernier la proposition de Bruxelles de réduire à zéro les émissions des automobiles neuves à partir de 2035, n’autorisant de facto que la vente de véhicules électriques.

Reste à solutionner des contraintes majeures dans le Royaume, dont la faiblesse du réseau de bornes de recharge, sans parler d’éventuelles incitations et autres subventions, de façon à accélérer la transition vers la mobilité durable et faire en sorte que les prix soient plus abordables pour les consommateurs. L’avenir nous le dira.

Nouvelles ambitions, nouveau style, pléthores de technologies embarquées de haute volée, la compacte emblématique de Renault apparue en 1995, s’est plus que jamais métamorphosée. Elle symbolise aussi pour Renault le début de la reconquête annoncée du segment des véhicules compacts.

Reposant sur une plateforme dédiée à sa motorisation électrique, la Mégane E-Tech Electric inaugure un nouveau langage en matière de design dit «sensual-tech». De quoi lui permettre de se distinguer et d’afficher une personnalité à la fois élégante et dynamique : face avant intégrant le nouveau logo de la marque, signature électrique 100% LED joliment crayonnée, clignotants dynamiques très élégants, poignées de porte affleurantes, grandes jantes de 20 pouces optionnelles, poupe très futuriste avec des feux très étirés… le bureau de style de Renault avec à sa tête Gilles Vidal, ancien patron du style de Peugeot, a vraiment réalisé du bien bel ouvrage.

Ambiance inédite et très originale à bord également avec l’imposant écran «OpenR» réunissant les afficheurs du tableau de bord et l’écran central multimédia. La qualité perçue est de très bonne facture comme en attestent les plastiques moussées très agréables visuellement et au toucher, tandis que quelques matériaux durs restent très discrets à bord. Aussi, les finitions sont très convaincantes tandis que la présentation globale est valorisante.

Justement, s’agissant du système OpenR Link, il se personnalise comme un smartphone, notamment par l’intermédiaire des comptes d’utilisateurs. Ceux-ci permettent de définir des profils personnels très complets, jusqu’au compte «Administrateur» incluant les réglages du véhicule, les préférences de son compte Google, celles de son compte «My Renault», la connexion Bluetooth automatique de son smartphone…OpenR Link est bien entendu compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, avec ou sans fil. Les applications Google, la cartographie et les points d’intérêt sont même mis à jour, voire enrichis sans aucune intervention de l’utilisateur.

Faut-il préciser que l’ensemble des services connectés à bord de cette nouvelle Mégane nécessite un abonnement 4G avec données. De même que cette voiture reste toujours connectée à l’écosystème digital de son utilisateur, que celui-ci soit à bord ou en dehors, grâce à l’application «My Renault» et ses nombreux services à distance.

D’une longueur limitée de 4,20 mètres, l’habitabilité a été maximisée grâce à la plateforme CMF-EV bénéficiant d’un empattement allongé, d’un compartiment moteur plus petit. Ainsi, les passagers avant disposent de plus d’espace au niveau de la console centrale et sous la planche de bord. Par ailleurs, l’espace à bord et le confort ont été amplifiés par l’absence de tunnel de transmission ainsi que du levier de vitesses et de la platine de commandes habituellement intégrés à la console centrale.

A noter le grand nombre de rangements disséminés un peu partout dans l’habitacle, avec un total de 30 litres. Le volume du coffre quant à lui se situe dans la moyenne du segment oscillant entre 440 et 1 332 litres.

La Mégane E-Tech se décline en deux versions, à savoir une entrée de gamme incarnée par l’EV40 développant 130 chevaux et 250 Nmde couple et associée à une batterie de 40 kW, ainsi que l’EV60 qui revendique une puissance de 218chevaux pour un couple de 300 Nm, associé à une batterie de 60 kW. C’est d’ailleurs cette dernière version que nous avons essayée et qui devrait être importée au Maroc.

Quoi qu’il en soit, notre première prise en main l’engin nous a permis de goûter, une fois de plus, au plaisir de la conduite que distille les véhicules électriques, ce qui se traduit par des accélérations instantanée, à la fois dynamique et linéaire (sans à-coups). De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en seulement 7,4 secondes (données constructeur). Cerise sur le gâteau, la Mégane E-Tech dispose d’un freinage régénératif optimisé.

Actif en mode de conduite «Drive», il permet de récupérer l’énergie cinétique de la décélération (lever de pied de la pédale d’accélérateur) pour la transformer en énergie électrique et la stocker dans la batterie. Cela permet d’améliorer l’efficience et l’autonomie du véhicule tout en préservant les freins.

L’engin optimise cette fonction en proposant quatre choix pour le freinage régénératif, sélectionnables par l’intermédiaire de palettes situées derrière le volant : du niveau 0 (pas de freinage récupératif) au niveau 3 (récupération maximale et frein moteur optimisé, pour une conduite en ville très intuitive où la plupart des décélérations s’effectuent en relâchant la pédale d’accélérateur).

Affichant une autonomie très appréciable de 450 kilomètres, notre version d’essai EV60 se situe dans la moyenne du segment face à ses concurrentes. La recharge se fait quant à elle avec une puissance maximale de 135 kW en courant continu sur des bornes rapides. De quoi récupérer 300 kilomètres en une trentaine de minutes seulement. Faut-il préciser que la Mégane E-Tech étrenne vingt-six aides à la conduite réparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité.

Disposant de très nombreux atouts, notamment sur le plan technologie embarquée et du plaisir de conduite, la nouvelle Renault Mégane E-Tech Electric constitue une vraie réussite et il ne fait aucun doute que doute qu’elle devrait surfer sur la vague du succès auprès d’une clientèle qui souhaite passer au zéro émission et concilier plaisir de conduite. Reste à savoir le plan de bataille que déroulera Renault Maroc pour permettre à ce modèle creuser son sillon dans le Royaume. Affaire à suivre donc !