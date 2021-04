Renault Mégane : un restylage et des évolutions en prime

Renault a alloué à la Mégane un restylage de milieu de carrière. Outre de petites retouches esthétiques, quelques évolutions en tout genre font également leur apparition. Juste ce qu’il faut pour bonifier l’engin.

On ne change pas une équipe qui gagne ; juste quelques ingrédients supplémentaires suffisent à la revigorer. C’est actuellement le cas de la Renault Mégane, une compacte dont la carrière depuis son apparition au Maroc courant 96 s’est soldée par 23 000 véhicules vendus, toutes générations confondues. Faut-il préciser que la 4ème génération de l’engin fait la course en tête de son segment depuis 2017.

Esthétiquement, la partie avant reçoit un nouveau bouclier, en plus d’une calandre redessinée qui intègre un entourage d’antibrouillards avec joncs chromés et des déflecteurs d’air. Pas de gros changement à l’arrière, excepté le bouclier qui, lui aussi, a été redessiné. L’ensemble des feux font appel à la technologie LED. S’agissant des projecteurs Full LED Pure Vision qui permettent d’augmenter la portée d’éclairage de 30% et qui offrent également la possibilité d’un éclairage en virage, ils sont de série dès le premier niveau de finition.

La Renault Mégane gagne en maturité grâce à un design encore plus

affiné. D’autres évolutions en tout genre viennent agrémenter le modèle.

Outre le volant au toucher désormais soft et la présence de nouvelles selleries, on note surtout l’apparition du nouvel écran 9,3 pouces doté du système multimédia EASY LINK. La finition reste sérieuse et l’habitabilité aux places arrière se veut accueillante. À noter que la griffe R.S. Line fait son apparition dans la famille Mégane en remplacement de l’ancienne GT Line qui a parfaitement contribué à soutenir la stratégie de la gamme Renault Sport sur l’ensemble des marchés depuis 2010.

Sous le capot, on retrouve un 1,5 litre dCi délivrant 115 chevaux connu pour sa polyvalence d’utilisation et animé au choix par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, ou une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à 7 rapports. Une mécanique en parfaite osmose avec le châssis de la Mégane, l’ensemble distillant un réel agrément de conduite. À moins d’en vouloir encore beaucoup plus et d’opter pour la tonitruante Mégane RS de 300 chevaux.

Versions et tarifs

Mégane 4 Life 1,5 l dCi : 209 900 DH

Mégane 4 Explore 1,5 l dCi : 231 900 DH

Mégane 4 Explore 1,5 l dCi BVA : 251 900 DH

Mégane 4 Intens 1,5 l dCi : 256 900 DH

Mégane 4 Intens 1,5 l dCi BVA : 276 900 DH

Mégane 4 R.S. Line 1,5 l BVA : 283 900 DH

Mégane 4 R.S 1,8 l 300 ch : 420 900 DH