Rencontre des spécialistes en agriculture pour optimiser l’usage et la gestion de l’eau

Echange d’informations et de connaissances entre professionnels

Durant ce premier « Symposium Maroc-Israël sur l’agriculture et la pisciculture », les producteurs de la région de Souss-Massa pourront étudier les nouvelles orientations du secteur. Avec la participation de 250 entrepreneurs, officiels et représentants de compagnies du secteur, startups, laboratoires et instituts de recherche provenant du Maroc et d’Israël, l’ambition est de favoriser des partenariats potentiels en recherche et développement, entre universités et producteurs, et identifier des opportunités communes avec les start-ups de l’Agro Tech et les investisseurs potentiels d’Israël.

Une action en faveur de la reprise économique post-Covid

Dans la stratégie de relance de l’activité économique au Maroc post-COVID19, le secteur agricole fait partie intégrante des préoccupations du gouvernement. Ainsi, les autorités ont la volonté de construire une économie plus résiliente et durable, en alignement avec les directives du Nouveau Modèle de Développement. C’est dans cette dynamique que cette rencontre est programmée.

Aussi, le symposium, qui se déroulera à l’Institut Agrovétérinaire (IAV) Hassan II à Aït Melloul, campus d’Agadir, s’inscrit dans la nouvelle lignée des reprises des relations entre le Maroc et Israël. Son initiateur, la CCIMI, est un organisme indépendant officiellement mandaté. Complétant l’environnement institutionnel, son but est de soutenir le réseau d’affaires entre le Maroc et Israël.