Rencontres B2B entre le Maroc et les USA

L’hôte de l’évènement, Lawrence Randolph, Consul Général des Etats-Unis à Casablanca, a partagé son enthousiasme, évoquant dans son introduction la longue attente pour un tel événement. En effet, il s’agit de la première rencontre depuis la pandémie rassemblant des sociétés marocaines et américaines, des représentants gouvernementaux, et la Chambre de Commerce Américaine.

Plusieurs secteurs d’activité, tels que l’agroalimentaire, les nouvelles technologies de l’information, la sécurité, des technologies de défense et l’énergie, étaient représentés dans la délégation américaine. De l’autre côté, une dizaine d’entreprises marocaines et de représentants gouvernementaux ont pris part à l’événement ; entre autres la société Hill International, Visa, Dabadoc, l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique, etc.

Durant sa déclaration, David Greene, Chargé d’Affaires à l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat, a souligné les espoirs de voir une sortie de la crise pandémique très prochainement, et s’est réjoui de l’optimisme et du dynamisme marquant le climat actuel des affaires. « Les entreprises doivent à présent s’activer à créer des opportunités pour le commerce, l’investissement et la création d’emplois, afin d’élever le niveau de vie de manière générale. Les relations d’affaires entre le Maroc et les Etats-Unis sont le meilleur tremplin pour un tel engagement », a-t-il souligné. Rappelant 250 années de relations historiques entre le Maroc et les Etats-Unis, et la célébration en 2021 du 15ème anniversaire de l’Accord de libre-échange États-Unis-Maroc (ALE), unique accord commercial jamais signé par les Etats Unis avec un pays africain, David Greene qualifie les liens entre le Maroc et les Etats-Unis de plateforme d’excellence pour les opportunités d’affaire. Ce postulat fait écho au dynamisme des affaires entre les 2 pays depuis l’entrée en vigueur de l’ALE. Le commerce entre les deux nations a quintuplé permettant actuellement à plus de 120 entreprises américaines d’opérer au Maroc. Ainsi, grâce à ce partenariat win-win, le Maroc a accès au très grand marché américain, et les compagnies américaines bénéficient de la position du Maroc en tant qu’entrepôt et passerelle pour l’Afrique de l’Ouest pour commencer et l’ensemble du continent par la suite.

En dépit de la bonne atmosphère durant les échanges, David Greene n’a pas voulu faire l’impasse sur le contexte actuel en Ukraine. « Au moment où le monde s’apprêtait à se relever d’un climat économique morose et où on a besoin, plus que jamais, de relations pacifiques et productives entre les personnes, les pays et les entreprises, ce qui se passe en Europe actuellement est à déplorer », a-t-il déclaré. Selon lui, l’impact économique pourrait être désastreux pour tous avec une flambée des prix du pétrole, de l’énergie, des marchés déstabilisés un peu partout, le tourisme européen affecté, etc. Et le Maroc n’en sera pas épargné car ses importations d’énergies en souffriront. Invitant chacun à la réflexion, David Greene estime que le focus aujourd’hui devrait se porter sur la relance économique et les opportunités de croissance, et non pas sur une guerre déstabilisante en Europe. Ce constat le pousse à mettre l’accent sur l’importance d’entretenir des relations de paix et de respect entre les pays, et en l’occurrence maintenir la relation exemplaire entre le Maroc et les Etats Unis. Il faut donc capitaliser sur ce modèle de coopération et renforcer ce partenariat en travaillant encore plus sur les questions communes portant sur la sécurité, la politique (avec les United Nations), l’économie et le commerce.

Cet événement organisé par le Service commercial américain a permis de rajouter une pierre à l’édifice, renforçant la bonne entente entre le Maroc et les Etats-Unis. Comme l’a déclaré Shakir Farsakh, Attaché commercial au Consulat général américain au Maroc, l’objectif est d’encourager davantage d’entreprises américaines à venir découvrir le marché marocain en vue de créer des partenariats avec les entreprises marocaines. Selon lui, « c’est une opportunité importante pour les deux parties afin de prospérer et d’accroître les liens commerciaux entre nos deux nations ».

Avec 100 bureaux dans tous les Etats-Unis et plus de 70 bureaux internationaux, le Service commercial est la branche de promotion commerciale relevant du Département américain du commerce. En organisant des actions B2B directes et à travers des délégations commerciales internationales qui se rendent aux salons professionnels aux États-Unis, il relie les entreprises américaines aux acheteurs étrangers, et les acheteurs étrangers aux fournisseurs américains dans plusieurs secteurs. Il a également mis en place un programme SelectUSA pour encourager les investissements aux États-Unis.