Rentrée scolaire. Le ministère de l’Éducation dément toute modification des dates

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti toute modification des dates de la rentrée scolaire 2021-2022, en réaction à des informations ayant circulé dans ce sens.

«Suite aux informations infondées véhiculées par certains individus au sujet de modifications des dates de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à informer l’opinion publique qu’il s’agit d’informations mensongères et dénuées de tout fondement», peut-on lire dans une mise au point effectué par ce département.

Lire aussi | L’emploi des jeunes. Un défi commun aux forces politiques

Faut-il préciser que les dates liées à la rentrée scolaire, telles qu’elles ont été arrêtées par le ministère de tutelle, ont été fixées au 3 et 4 septembre prochain. Rappelons par ailleurs que la vaccination des 12-17 ans, et plus précisément celle des élèves, devrait être effective sous peu.

Lire aussi | Maroc. La vaccination étendue aux 12-17 ans ces jours prochains