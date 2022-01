Réouverture des frontières. Ce que l’on sait des conditions d’accès au Maroc

L’espoir renaît dans le microcosme du tourisme mais aussi bien chez les Marocains bloqués à l’étranger à cause de la fermeture des frontières que les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Après plus de deux mois de fermeture, le Maroc s’apprête à rouvrir ses frontières aériennes. Les vols au départ et à destination du pays reprendront le 7 février prochain. Destination de premier plan du tourisme au soleil en cette période d’hiver, le Royaume a complètement disparu des radars des vacanciers, au profit des destinations concurrentes. « En tant que professionnels du secteur de l’hôtellerie à Marrakech et région, nous soulignons notre soulagement quant à la décision d’ouverture des frontières, et marquons, à cette occasion, notre optimisme en vue d’une reprise de l’activité touristique au niveau de la destination Marrakech et sa région », se réjouit l’Association Régionale de l’Industrie Hôtelière Marrakech-Safi (ARIH MS).

«C’est une bonne nouvelle pour les entreprises françaises du voyage parce que le Maroc est traditionnellement dans le top trois des destinations lorsque les Français font le choix de partir à l’étranger», a réagi également le secrétaire d’État du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne sur France Info TV le 28 janvier.

Malgré tout, nombreux sont les opérateurs du tourisme et les MRE qui appréhendent des conditions drastiques pour accéder au territoire national et font part de leur inquiétude sur les réseaux sociaux. En effet, ces derniers mois, le gouvernement avait maintes fois remanié les restrictions à l’arrivée, rendant le dispositif difficilement compréhensible pour les voyageurs internationaux, les plongeant parfois dans la difficulté. Mais quid des conditions d’entrée à partir du 7 février prochain ? Faudra-t-il effectuer un test avant d’entrer sur le sol marocain en plus de présenter une preuve de vaccination ? Une « commission technique » étudie actuellement la question. « Pour accompagner la mise en œuvre de cette décision de rouvrir les frontières, une commission technique se penche actuellement sur l’examen des mesures à adopter au niveau des postes-frontière et les conditions requises pour les voyageurs, qui seront annoncées ultérieurement », précise le gouvernement dans un communiqué.

Une chose est sûre : l’accès au territoire marocain, pour les passagers venant des destinations autorisées restera soumis à des mesures très strictes. Jusqu’avant la fermeture des frontières, le 29 novembre dernier, le Royaume avait mis en place des conditions d’accès jugées « draconiennes » par certains voyageurs internationaux : pass sanitaire obligatoire, tests PCR négatifs, double contrôle par caméras thermiques et thermomètre électroniques à l’arrivée, tests antigéniques… Tout passager, à l’exception des personnes disposant d’une résidence permanente au Maroc, ne répondant pas à ces conditions est « renvoyé immédiatement dans son pays d’origine », à la charge de la compagnie de transport aérienne. Une mesure qui ne concerne pas les « résidents permanents » au Maroc.

En plus clair, en plus de devoir fournir un certificat attestant que la personne est complètement vaccinée contre la Covid-19, les passagers devaient présenter le résultat d’un test PCR de moins de 48 heures (délai entre le prélèvement et l’embarquement). Attention, pour les personnes en provenance de la liste B, en plus du pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs, il sera procédé, à l’arrivée au Maroc, à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres électroniques, ainsi que par test antigéniques. C’est dire que si ce dispositif d’avant fermeture des frontières n’est pas reconduit, il ne faudra pas s’attendre à moins de mesures.