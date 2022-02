Réouverture des frontières. Ce que vous devez savoir avant de voyager en Turquie

Depuis le 7 février 2022, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes pour permettre une reprise graduelle du trafic aérien. Un ouf de soulagement pour les opérateurs touristiques et aussi pour les voyageurs, après deux mois de fermeture des frontières aériennes. Challenge vous propose dans cet article un zoom sur les conditions de sortie du territoire marocain et sur les conditions en vigueur dans le top 5 des pays les plus visités par les voyageurs marocains. Voici le cas de la Turquie.

Depuis la réouverture des frontières aériennes du royaume, nombre de Marocains, avides de voyages après deux mois de fermeture, se renseignent sur les conditions à remplir pour sortir du territoire. Tout d’abord, il faut savoir que la dose booster (3e dose) est obligatoire pour pouvoir sortir du Maroc, si la deuxième dose vaccinale (ou celle de la dose unique du vaccin J&J) remonte à plus de 4 mois. De même, le ministère de la Santé indique que pour les personnes n’ayant pas reçu une dose booster et qui sont récemment guéries de la Covid-19, la 3e dose ne peut être administrée qu’après 4 semaines (28 jours) de la date de l’infection.