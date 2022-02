Réouverture des frontières. Pourquoi l’aérien réouvre toujours avant le maritime

Contrairement aux frontières aériennes qui seront ouvertes au vol en provenance et à destination du Maroc à compter du 7 février, les frontières maritimes, elles, demeureront fermées pour le transport de passagers. Ce n’est pas la première fois que l’aérien reprend avant le maritime. Et c’est loin d’être anodin. Les explications de Najib Cherfaoui, Expert portuaire et maritime.

A contrario de l’écosystème aéroportuaire transporteurs aérien, celui du portuaire, qui s’attendait à la réouverture des frontières maritimes, devrait prendre son mal en patience. Pendant que les frontières aériennes s’ouvrent au vol en provenance et à destination du Maroc à compter du 7 février, le gouvernement a décidé parallèlement de prolonger jusqu’à nouvel ordre la suspension du transport de passagers par voie maritime. « L’histoire a montré que les épidémies au Maroc viennent surtout par la mer. On retiendra en substance que la fièvre aphteuse (1996), la grippe aviaire (2006), et à leur suite le coronavirus (2020), représentent les tous derniers avatars des épidémies emblématiques qui ont, à la fois, marqué la mémoire collective et révélé l’efficacité sanitaire de notre système maritime au cours du siècle dernier. Par mesure de précaution donc, et comme il faut ouvrir progressivement les frontières, il s’avère donc judicieux de commencer d’abord commencer par l’aérien puis le maritime », Najib Cherfaoui, Expert portuaire et maritime qui a remonté l’histoire du Maroc Maritime et les épidémies.