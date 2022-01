Réouverture des frontières. Voici le programme de vols des compagnies aériennes au départ et à destination du Maroc

Le Maroc rouvrira le 7 février son espace aérien aux vols au départ et à destination du pays, après deux mois de fermeture. Suite à cette annonce de cette réouverture des frontières, les compagnies aériennes reprennent leurs programmes de vols au départ et à destination du Royaume.

En effet, les compagnies aériennes peuvent désormais remettre la machine en route et voler à nouveau vers le Royaume. Plusieurs ont annoncé la reprise des vols pour le début février même que l’on ne connait pas encore le protocole qui sera imposé aux voyageurs.

Royal Air Maroc : une cinquantaine de destinations pour la reprise

La compagnie aérienne nationale reprendra de ses vols réguliers internationaux à partir du lundi 7 février 2022. Royal Air Maroc (RAM) qui opère jusque-là des vols spéciaux sur un nombre limité de destinations internationales, rétablira à cette date toutes les lignes régulières de son réseau. Le programme des vols comprendra ainsi des vols directs reliant le Maroc à une cinquantaine de destinations en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen Orient et en Asie. « Afin d’accompagner ses clients dans le cadre de la reprise du trafic international, Royal Air Maroc renforcera son programme de vols avec une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations… Toutes les composantes de la compagnie sont totalement mobilisées pour réussir une reprise des vols dans les meilleures conditions d’efficacité, de qualité et de sûreté », promet RAM dans son communiqué. Les vols sont disponibles à la réservation sur le site de RAM, via ses centres d’appel et ses agences commerciales ainsi que sur le réseau des agences de voyages.

Avant le rétablissement du programme des vols réguliers le 7 février, la compagnie aérienne nationale continuera à opérer jusqu’au 06 février des vols spéciaux au départ du Maroc vers les destinations suivantes : Paris, Bruxelles, Milan, Barcelone et Madrid. « La compagnie opérera ces vols dans le strict respect des conditions requises par les pouvoirs publics qui seront annoncées ultérieurement, afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel », indique RAM.

Air Arabia : en attente des détails

Air Arabia a, de son côté, annoncé la reprise de ses vols internationaux en provenance et à destination du Royaume à partir du 7 février, mais sans donner de détails.

TUI Fly : des vols à partir du 17 février

TUI fly a annoncé également la reprise de son programme de vols vers le Maroc à partir du 17 février. Elle reprendra son programme complet de 15 liaisons au départ des aéroports de Lille, Paris-Orly, Bordeaux et Metz, à destination de 8 aéroports marocains, Fez, Tanger, Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat, Nador et Oujda. Soit au total 33 fréquences hebdomadaires.

-Au départ de Lille

• Casablanca, deux fois par semaine, les lundis et les jeudis

• Marrakech, deux fois par semaine, les mercredis et les samedis

• Agadir, deux fois par semaine, les mercredis et les samedis

• Oujda, deux fois par semaine, les mercredis et dimanches

• Fès, une fois par semaine, les lundis

• Nador, une fois par semaine, les mardis

• Tanger, une fois par semaine, les lundis

-Au départ de Paris-Orly

• Casablanca, cinq fois par semaine, les mardis, les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches

• Rabat, trois fois par semaine, les mercredis, les vendredis et les dimanches

• Marrakech, trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches

• Agadir, trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches

• Oujda, trois fois par semaine, les lundis, les vendredis et les dimanches

• Nador, deux fois par semaine, les jeudis et les samedis

-Au départ de Bordeaux

• Casablanca, une fois par semaine, les jeudis

-Au départ de Metz

• Casablanca, deux fois par semaine, les samedis

Les réservations sont dès à présent ouvertes en agences de voyages ou sur le site de TUI fly.

Transavia France : 17 routes au départ de l’Hexagone pour démarrer

La filiale low-cost du groupe Air France-KLM reprogramme aussi des vols vers le Royaume à partir du 7 février. Transavia France propose 17 routes au départ de l’Hexagone (précisément au départ des aéroports de Paris-Orly, Nantes, Lyon et Montpellier) pour desservir 10 destinations marocaines. Les vols sont mis à la vente depuis hier 29 janvier dans la matinée. « Nous sommes très heureux de pouvoir de nouveau opérer des vols vers le Maroc, une destination très plébiscitée par nos clients. Nos équipes sont en train de reprogrammer des vols afin de satisfaire la demande de notre clientèle. Nos passagers peuvent d’ores et déjà planifier leurs voyages pour retrouver leurs proches et partir en vacances avec famille et amis », déclare Nicolas Hénin, directeur général adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France.

Les 10 aéroports marocains que va desservir Transavia sont Agadir, Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Nador, Oujda et Ouarzazate.

-Depuis Paris-Orly

• Agadir

• Casablanca

• Essaouira

• Fès

• Nador

• Oujda

• Marrakech

• Rabat

• Tanger

• Ouarzazate

-Depuis Nantes-Atlantique

• Agadir

• Casablanca

• Marrakech

-Depuis Lyon Saint-Exupéry

• Agadir

• Casablanca

• Marrakech

-Depuis Montpellier-Méditerranée

• Marrakech

Air France : Reprise progressive dès le 7 février

La compagnie a de son côté annoncé une reprise progressive de ses vols dès le 7 février prochain. Le programme habituel reprendra à partir du 14 février, avec jusqu’à :

– 4 vols/jour vers Casablanca

– 3 vols/jour vers Marrakech

– 3 vols/jour vers Rabat

easyJet : en attente du protocole

Pour sa part, easyJet a indiqué « reprendre ses opérations vers le Maroc dès que possible, une fois que les règles d’entrée sur le territoire auront été clarifiées ». La compagnie appelle les autorités marocaines à assouplir la politique de voyage en supprimant tous les tests pour les personnes vaccinées. « Alors même que nous constatons une demande latente d’évasion, nous savons que les tests sont l’un des principaux freins au voyage et qu’ils empêchent certains voyageurs de concrétiser leur projet d’évasion » indique le transporteur dans un communiqué. Pour rappel, easyJet desservait avant la pandémie plus de 20 lignes vers le Maroc, dont 7 au départ de la France et transportait plus d’1 million de voyageurs entre le Maroc et l’Europe (année de référence 2019).

Ryanair : reprise en mars

Quant à Ryanair, elle ne reprendra ses opérations au Maroc qu’en mars, selon une notification d’annulation envoyée à ses clients qui ont des réservations en février.

Toujours est-il que les mesures précises concernant les conditions d’entrée des touristes au Maroc, notamment ceux de l’Hexagone où le nombre de contaminations à la Covid-19 explose, n’ont pas encore été annoncées par le gouvernement marocain. Mais comme le soulignent toutes les compagnies aériennes, leurs programmes de vols restent encore très évolutifs et soumis aux conditions sanitaires qui seront annoncés dans les prochains jours par les autorités marocaines.