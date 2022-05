Réouverture imminente des points de passage de Sebta et Melilia (Ministère espagnol de l’intérieur)

Les postes frontaliers de Sebta et Melilia réouvriront le mardi 17 mai, a annoncé aujourd’hui le ministère espagnol de l’Intérieur dans un communiqué. Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, signera cette semaine l’arrêté ministériel frontalier qui modifiera celui qui maintenait ces marches fermées depuis mars 2020

« La réouverture est le fruit du travail bilatéral mené avec les autorités marocaines dans le cadre de la feuille de route convenue après la rencontre entre le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et le roi du Maroc, Mohamed IV, et qui a permis d’établir les mécanismes qui régiront la réouverture progressive, ordonnée et avec toutes les garanties de sécurité et de santé », indique le communiqué.