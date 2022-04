Reprise des liaisons maritimes Maroc-Espagne. Voici le programme des compagnies espagnoles au départ et à destination du Maroc

Suite à l’annonce de la reprise immédiate et progressive de l’activité de transport de passagers par voie maritime, les compagnies espagnoles exploitant les lignes desservant les ports marocains de Tanger Med, Tanger ville, et Nador, reprennent leurs programmes de dessertes au départ et à destination du Maroc. Balearia et GNV, ouvrent respectivement le bal, le mercredi 13 et le jeudi 14 avril.

Grand ouf de soulagement dans le secteur espagnol du transport maritime à la suite de la feuille de route décidée par le Maroc et l’Espagne et permettant aux compagnies maritimes desservants les ports marocains de Tanger Med, Tanger ville, Nador et Al Hoceima, à reprendre leurs activités. Il faut dire que depuis deux ans, les compagnies maritimes espagnoles souffrent de la décision unilatérale du Maroc d’interrompre les liaisons maritimes régulières. Elles ont perdu dix millions de passagers, cinq millions chaque année, affectant les résultats négatifs de l’Autorité portuaire et des entreprises qui fournissent des services aux passagers et des services complémentaires aux compagnies maritimes, avait indiqué le président espagnol des ports publics de l’État, Álvaro Rodríguez Dapena, dans une interview à europasur.