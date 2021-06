Reprise des vols : l’ONMT lance l’opération Welcome Back

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) se mobilise pour l’accueil des MRE et des touristes étrangers au Maroc pour la saison touristique estivale dans les meilleures conditions. Dans ce sens, l’office a lancé le 15 juin à l’aéroport international de Marrakech une nouvelle initiative.

Il s’agit de l’opération « Welcome Back ». Une initiative qui vise à accueillir les premiers touristes et Marocains du monde qui viennent de regagner le royaume après plusieurs mois de fermeture, en raison de la crise pandémique mondiale liée à la Covid-19. « Arrivés à la Cité ocre, des touristes étrangers, des Marocains du monde, ainsi que quelque stars internationales ont été reçus, à cette occasion, par une Team Maroc composée du Directeur Général de l’ONMT, Adel El Fakir, ainsi que des responsables de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi », précise l’ONMT.

« Pour joindre l’utile à l’agréable, l’ONMT a bien voulu teinter cette opération Welcome Back d’une note hautement symbolique, en faisant participer tous les métiers du secteur. Ainsi, concierges d’hôtel, réceptionnistes, agents de voyage, femmes de chambre… les corps de métier de l’ensemble de la chaine de valeur touristique ont répondu présents à cet événement majeur, en uniformes, pour accueillir comme il se doit, les premiers visiteurs du Royaume, parmi les Marocains du Monde et les touristes étranger », poursuit l’office. On apprend aussi qu’il a été procédé à l’organisation d’une haie d’honneur sur tapis rouge, à la descente de l’avion avec tous ces acteurs qui sont en première ligne au service des touristes tout au long de leur séjour.

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs qui viennent visiter notre beau pays. Cette cérémonie est notre manière de célébrer symboliquement l’aboutissement de tous les efforts déployés par les autorités nationales et les acteurs du tourisme pour la relance et la redynamisation du secteur touristique », a assuré Adel El Fakir, ajoutant que cette cérémonie confirme également que le Maroc est prêt à recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions. Cette cérémonie marque également l’ouverture officielle de la saison touristique estivale.