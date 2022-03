L’ONMT se lie à Tripadvisor pour un focus sur le marché américain et israélien

Après un long arrêt de l’activité qui a plombé le secteur touristique marocain, l’Office National Marocain de Tourisme ne lésine pas sur les moyens pour assurer une reprise dynamique de l’industrie. Dernière action d’envergure: un partenariat avec Tripadvisor pour s’attaquer aux marchés américain et israélien.

Le partenariat a été scellé hier, mercredi 16 mars au siège de l’ONMT à Rabat, avec la présence de Adel El Fakir et Justin Reid, « Director of destination marketing, Travel and Media, Europe, Middle East and Africa » de Tripadvisor. L’objectif étant de repositionner le Maroc parmi les destinations les plus recommandées de la plateforme. « Le partenariat avec Tripadvisor a pour principal objectif de générer du chiffre d’affaires pour les opérateurs touristiques marocains, et d’avoir une plus grande visibilité sur les marchés prioritaires stratégiques, à savoir les marchés américain et israélien.» annonce Adel El Fakir, DG de l’ONMT.