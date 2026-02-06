Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Chery Group confirme son leadership mondial
Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026
De fortes pluies attendues ce week-end dans plusieurs régions
Marché des voitures neuves : un début 2026 sous le signe de la croissance
Reprise progressive du trafic maritime entre Algésiras et Tanger Med
Maroc: le trafic portuaire progresse de près de 9% en 2025
Paiements électroniques: la BAD appuie l’action de Bank Al-Maghrib
Souss-Massa et les îles Canaries, l’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord
Agadir, nouvelle capitale de la diplomatie territoriale entre le Maroc et l’Espagne
Souss-Massa : les ressorts d’une métamorphose territoriale sans précédent
Home Challenge newsTransport maritimeReprise progressive du trafic maritime entre Algésiras et Tanger Med
Transport maritime

Reprise progressive du trafic maritime entre Algésiras et Tanger Med

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le trafic maritime sur la ligne Algésiras–Tanger Med a repris progressivement, après une interruption causée par les mauvaises conditions météorologiques, a indiqué l’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA).

Depuis la réouverture de cette ligne, une douzaine de navires ont mis le cap vers le complexe portuaire Tanger Med. Cette reprise vise à résorber l’importante accumulation de passagers et de véhicules provoquée par les journées de suspension précédentes.

Selon l’APBA, les opérations demeurent néanmoins conditionnées par l’évolution de la situation météorologique. Bien qu’une amélioration notable de l’état de la mer ait été constatée, la flotte n’opère pas encore à pleine capacité, contraignant les compagnies maritimes à ajuster régulièrement les horaires et la fréquence des traversées.

Lire aussi | Maroc: le trafic portuaire progresse de près de 9% en 2025

En revanche, la liaison maritime reliant le port de Tarifa à celui de Tanger Ville demeure totalement suspendue. Les départs depuis le port de Tarifa restent annulés jusqu’à une stabilisation durable des conditions maritimes, précise la même source.

Le retour complet à la normale des connexions maritimes avec les ports marocains dépendra de l’évolution des conditions météorologiques dans la zone du Détroit de Gibraltar au cours des prochaines heures, conclut l’APBA.

Vous aimerez aussi

Intempéries: les liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger suspendues

Yassine El Omari s’offre un pétrolier

DP World connecte les hubs d’Agadir et Casablanca aux ports de Londres et...

Marhaba 2025: Balearia renforce ses traversées entre l’Espagne et le Maroc

Transport maritime: Balearia lance une nouvelle ligne Tarifa–Tanger Ville à partir du 8...

Balearia lance sa nouvelle ligne Tarifa–Tanger-Ville début mai