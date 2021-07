Réseau. Auto Hall dévoile une nouvelle succursale à Khouribga

Poursuivant sa politique de développement stratégique relative à son réseau de distribution dans le Royaume, Auto Hall vient fraîchement d’inaugurer une succursale flambant neuve à Khouribga.

Opérant depuis plus d’un siècle dans l’industrie et dans la commercialisation de plusieurs marques automobiles, Auto Hall continue à tisser sa toile dans le Royaume. Faut-il souligner que l’opérateur dispose à ce jour du premier réseau direct de distribution spécialisé avec plus d’une soixantaine de plateformes, offrant des espaces adaptés à chaque segment de clientèle, aussi bien à l’attention des particuliers que des professionnels. Réseau de distribution dans lequel gravitent plus de 1 500 collaborateurs sur le territoire national.

Dans sa volonté de poursuivre son développement, le groupe automobile vient de poser ses valises àKhouribga, plus exactement au km 6 au niveau de la route nationale n°12, en allant de Khouribga vers Oued Zem. On y découvre une succursale totalement neuve qui accueille une large part du portefeuille des marques d’Auto Hall, à savoir Ford, Nissan, Fuso, Opel, Mitsubishi, DFSK, Gaz, Foton, New Holland ou encore Case. Ajoutez-y les services associés, notamment en matière d’après-vente, ou d’ateliers mécaniques et de carrosserie. Quant à la pièce de rechange, elle est assurée au niveau du comptoir «pièces de rechange et accessoires» situé dans la succursale.

Une plateforme qui repose sur terrain de 27 000 m2, comprenant notamment une superficie d’exposition et service après-vente étalée sur 1 862 m2, et qui a nécessité un investissement global s’élevant à 35 millions de DH. Toujours est-il que cette succursale est labellisée 3S (Sales, After-Sale Service, Spare Part) et qu’elle permettra à Auto Hall de répondre très favorablement aux exigences de sa clientèle et de ses partenaires dans cette région.

L’opérateur qui souligne que des équipes commerciales et techniques qualifiées prennent en charge les clients pour l’entretien, la maintenance et la réparation de carrosserie de leurs véhicules. Par ailleurs, des conventions ont été également signées avec la majorité des sociétés d’assurance du Royaume.