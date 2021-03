Réseau de distribution : Comicom lance Mahindra à Agadir

Filiale du groupe Safari, Comicom, l’importateur exclusif de Mahindra dans le Royaume, élargit son réseau de distribution. En effet, il vient d’inaugurer une succursale flambant neuve à Agadir dédiée à la marque indienne.

Depuis le 29 mars courant, Comicom commercialise les trois modèles phares de Mahindra dans le Royaume, à savoir le crossover KUV100, le SUV 7 places XUV500, ainsi qu’au pick-up Scorpio nouvelle génération, tant en simple qu’en double cabine. Faut-il souligner que le constructeur indien figure parmi les principaux constructeurs mondiaux et occupe sur son marché domestique la première place des véhicules utilitaires.

Toujours est-il que cette nouvelle plateforme à Agadir s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique de développement de Comicom. Et ce dernier n’est pas en reste puisqu’au regard de sa feuille de route, il prévoit l’ouverture de 15 succursales de la marque d’ici cinq ans, l’objectif étant de couvrir l’ensemble du territoire national. Au même titre que la plateforme d’Agadir, ces dernières seront dotées de l’ensemble des installations et des équipements conformes aux standards de la marque.

Située à l’avenue Mohammed VI, route de Biougra, Aït Melloul, la plateforme d’Agadir s’articule autour d’un showroom d’une superficie d’exposition de 270 m². Il hérite d’un environnement moderne entièrement dédié à l’accueil et à la satisfaction client. Il dispose de l’équipement, de l’outillage et du matériel de diagnostic nécessaires à tout type d’entretien et de réparation. Aussi, le service après-vente est assuré et géré par une équipe de professionnels, formée pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle de la marque.

La succursale met également à la disposition de la clientèle des véhicules de démonstration, afin de leur permettre d’apprécier les performances du modèle de leur choix. Pour rappel, Comicom a lancé la marque Mahindra au Maroc en octobre 2019 avec une ouverture sur la ville de Casablanca.