Réseau de distribution. Comicom, l’importateur de Mahindra, s’installe à Marrakech

Comicom, l’importateur de Mahindra, tisse sa toile dans le Royaume. Après avoir lancé la marque Mahindra en octobre 2019 à travers l’ouverture d’une première succursale à Casablanca et d’une deuxième à Agadir en mars dernier, un nouveau showroom flambant neuf voit le jour à Marrakech. Et il va sans dire que ce dernier dispose de l’ensemble des installations et des équipements conformément aux standards de la marque.

Aussi, la mise en service de cette nouvelle succursale intervient dans le sillage du plan stratégique de Comicom qui prévoit l’ouverture de quinze nouveaux points de ventes à travers tout le territoire national en l’espace de cinq ans.

S’agissant de la gamme de véhicule disponible, les clients de Mahindra pourront découvrir, au sein de ce nouveau point de vente de la marque, le crossover KUV100, le SUV 7 places XUV500, ainsi que le pick-up Scorpio dont la nouvelle génération est proposée en versions simple et double cabine.

Le showroom «marrakchi», qui s’étend sur une superficie de 200 m², est situé Lotissement 99 dans la Zone Industrielle de Sidi Ghanem, Ahouaz. Convivial et moderne, ce point de vente est entièrement dédié à l’accueil et à la satisfaction client. Le service après-vente est assuré et géré par une équipe de professionnels formée pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle de la marque.

Il dispose de tout l’outillage et du matériel de diagnostic nécessaires à l’entretien et à la réparation des véhicules Mahindra. La succursale met aussi à la disposition de ses clients des véhicules affectés aux tests-drive afin de leur permettre d’apprécier les performances du modèle de leur choix.