Réseau de distribution : Sopriam s’installe à Agadir

Poursuivre l’extension de son réseau de distribution automobile à travers le Royaume, tel est le leitmotiv de Sopriam. Dans cette perspective, l’importateur attitré de Peugeot, Citroën et DS a récemment inauguré, et en grande pompe, une nouvelle plateforme à Agadir.

Un évènement qui a vu la présence d’éminentes personnalités de la région, des autorités locales, mais aussi et surtout du staff dirigeant du distributeur national des trois marques à savoir Tarafa Marouane, Président Directeur général de Sopriam et Khalid Kabbaj, Directeur général de Sopriam.

Un site flambant neuf qui offre des solutions innovantes en matière d’architecture et qui répond avant tout au besoin de confort des clients et des collaborateurs des différentes marques automobiles ayant élu domicile sur place. Selon le staff de Sopriam, le site se veut à la fois convivial et interactif et répond aux exigences de la clientèle en termes de proximité, d’expérience digitale et de services personnalisés.

Tarafa Marouane (à dr.), PDG de Sopriam et Khalid Kabbaj, DG de Sopriam.

Faut-il souligner que la filiale automobile du groupe Al Mada, dans la continuité de sa vision stratégique Built Up 2020, poursuit tambour battant son développement dans le Royaume. En effet, une année après Rabat, elle vient fraîchement de déployer un nouveau concept store pour les trois marques, situé en plein cœur de la capitale économique sur la prestigieuse artère du boulevard Al Massira Al Khadra.

Rappelons également que Sopriam avait pris possession en juin dernier de son nouveau siège situé sur le boulevard Moulay Slimane à Casablanca.