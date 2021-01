Réseau FCA Morocco : La Continentale tisse sa toile à El Jadida

Une nouvelle concession portant les couleurs de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Morocco vient de prendre position à El Jadida. Une ouverture que l’on doit à La Continentale, distributeur des marques Alfa Romeo, Jeep, Fiat et Fiat Professional, qui dispose désormais de quatre sites automobiles dans le Royaume.

Située dans la zone industrielle d’El Jadida, cette nouvelle plateforme, qui s’étend sur une superficie de 1 200 m2, a été exaucée en seulement quatre mois. Ayant nécessité une enveloppe de 10 millions de DH, elle comprend un showroom d’exposition de véhicules et deux ateliers de réparation mécanique et de carrosserie, équipés selon les derniers standards de FCA en la matière. Un site qui va générer la création d’une vingtaine d’emplois.

«La présence de La Continentale à El Jadida signe le retour des marques du groupe FCA après une absence qui aura duré presque trois ans dans une région qui compte 1,5 million d’habitants», a souligné Driss Marrakchi, dans son allocution de bienvenue à l’attention des invités présents pour cette inauguration.

Et le Président Directeur général de La Continentale de poursuivre : «à travers cette implantation, nous entendons déployer dans cette zone une gamme étoffée de véhicules qui va de l’utilitaire au premium en passant par les SUV et les citadines». Une inauguration qui a vu la présence de Pierre-Martin Bos, Président Directeur général de FCA Morocco qui n’a pas manqué de saluer l’engagement et l’implication de son partenaire dans le développement des différentes marques de FCA Morocco dans le Royaume.



Driss Marrakchi, PDG de La Continentale et Pierre-Martin Bos, PDG de FCA Morocco.

La Continentale qui s’est fixé à l’issue du premier semestre 2021 d’atteindre une part de marché de 8 % sur la région à fort potentiel de de développement d’El Jadida, assortie d’un volume de ventes annuelles de l’ordre 720 véhicules. Pour ce faire, l’opérateur compte sur un effectif commercial chevronné qui s’appuie sur des solutions adaptées en matière de financement, notamment celle d’EL HOURIA LLD, sa filiale de Location Longue Durée.

Faut-il souligner qu’en moins de 2 ans, La Continentale s’est positionnée comme un acteur majeur de la distribution automobile dans le Royaume en étendant son activité, comme en attestent l’ensemble de ses plateformes dont le site historique du boulevard Abdelmoumen à Casablanca, celui situé à l’angle des boulevards Zerktouni et Brahim Roudani (toujours à Casablanca), puis ceux de Dar Bouazza et d’El Jadida.

Le nouvel écrin de La Continentale à El Jadida, qui s’étend sur une superficie de 1 200 m2, accueille l’ensemble des marques de FCA Morocco, en plus des services liés à l’après-vente.

À noter que pour accompagner son développement, La Continentale s’est transformée en Société Anonyme avec une augmentation de capital de 16 millions de DH. Entre 2019 et 2020 et en dépit de l’impact de la Covid-19, la Groupe de Driss Marakchi a réussi à doubler son chiffre d’affaires. Ce dernier poursuit tambour battant sa feuille de route annonçant qu’il va dévoiler d’autres projets en rapport avec la chaîne de valeur de la distribution automobile au cours des mois à venir.